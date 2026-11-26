El sorteo se llevará a cabo el 20 de febrero de 2027, durante el Torneo "Tin Avero".

La Federación Entrerriana de Hockey sobre Césped y Pista informó que el sorteo de su Bono Contribución, previsto inicialmente para el 28 de noviembre de 2026, fue reprogramado para el 20 de febrero de 2027, en el marco del Torneo “Tin Avero”. El horario será confirmado próximamente.

Según comunicó la entidad, la decisión responde a razones operativas y organizativas, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del sorteo y ampliar las oportunidades de participación.

La Federación aclaró que los números ya adquiridos conservan su plena validez y participarán por los mismos premios, sin necesidad de realizar trámites ni canjes.

Además, la venta continuará abierta hasta el 17 de febrero de 2027 o hasta agotar el cupo disponible. La reprogramación se realiza conforme a las bases y condiciones del sorteo y cuenta con la autorización del organismo competente.

Desde la FEH agradecieron la comprensión y el acompañamiento de toda la comunidad del hockey entrerriano.