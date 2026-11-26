La Diplomatura Universitaria en Gestión de Instituciones Deportivas tendrá su cierre este viernes 27 de noviembre y contará con la participación de Carlos Siffredi, quien compartirá su trayectoria y la experiencia de gestión del Club de Amigos en el panel entrevista Gestionar el deporte en la incertidumbre.

El encuentro, organizado por la secretaría de la Gobernación, a través de la secretaría de Deportes de la provincia, se desarrollará de 19 a 20.30 en el auditorio del Consejo General de Educación.

La propuesta busca generar un espacio de diálogo e intercambio para conocer el modelo de gestión del Club de Amigos, institución de la que Siffredi forma parte actualmente, y analizar los desafíos que atraviesa el deporte en el contexto actual.

A partir de su recorrido profesional y de su experiencia institucional, el panel permitirá abordar distintas dimensiones de la gestión deportiva, como la organización, la conducción de entidades, la planificación y la toma de decisiones en escenarios cambiantes.

La actividad será presencial y abierta al público en general, por lo que podrán participar estudiantes de la Diplomatura, dirigentes, representantes de instituciones deportivas, profesionales y personas interesadas en la temática.

Quienes deseen asistir deberán completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace.