La Unión perdió en su visita a Centenario de Venado Tuerto, por la Liga Argentina de Básquet.

La Unión de Colón perdió por 73 a 65 frente a Centenario, en Venado Tuerto, en el marco de una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El elenco colonense se quedó en el último cuarto y el dueño de casa no lo perdonó.

Las acciones en Venado Tuerto

El inicio del juego mostró a La Unión como protagonista con una sólida defensa y eligiendo bien sus opciones en ataque. Al local le llevó más de tres minutos anotar sus primeros puntos. Fue Jacob Tryon el encargado de abrir el marcador para La Fiebre con un disparo de tres puntos. A partir de allí, Centenario encontraría soluciones mediante esa vía, con seis conversiones de larga distancia para irse arriba 22 a 18.

En el segundo cuarto La Unión retomó las riendas del juego y volvió a dominar con su férrea defensa permitiendo tan solo nueve puntos en ese período al local para dar vuelta la historia e irse al descanso largo arriba 36 a 31. Gran ingreso en ese lapso de Tiziano Prome.

En el reinicio de las acciones, el partido ganó en emotividad y fue golpe por golpe para llegar al último segmento 44 a 52 con la visita al frente.

En el último cuarto parecía que se lo llevaba el equipo entrerriano, pero después de un minuto pedido por Víctor Daitch a falta de cinco minutos, Centenario despertó y desde allí fue una aplanadora.

Logró cerrar sus filas en defensa y con un gran cerco rebotero aseguró el balón para correr el contragolpe con efectividad. Así, el equipo venadense alcanzó su sexta victoria con un marcador final de 73 a 65.