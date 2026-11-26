Martiniano Dato quedó fuera de los 12 jugadores que enfrentarán a Bahamas.

Martiniano Dato quedó fuera de la lista final de 12 jugadores convocados por Pablo Prigioni para el partido de la selección argentina de básquet ante Bahamas. El encuentro se enmarca en la quinta ventana clasificatoria al Mundial de Qatar 2027.

El partido se jugará este jueves, a las 21.40, en el Polideportivo “Diego Armando Maradona”, de Zárate.

El alero paranaense (capitán de Gimnasia de Comodoro Rivadavia) integraba el grupo de 13 convocados en la previa, pero fue el único corte de la nómina definitiva para este duelo ante Bahamas.

Al margen de no estar entre los 12 jugadores que este jueves estarán disponible para el partido, para Dato es una experiencia increíble y una chance muy importante para su carrera el ser parte de este proceso de la selección argentina.

El plantel Albiceleste quedó compuesto por los siguientes jugadores: Nicolás Laprovittola, José Vildoza, Juan Marcos, Gonzalo Corbalán, Alex Negrete, Nicolás Brussino, Francisco Cáffaro, Leonardo Lema, Agustín Cáffaro, Juan Pablo Vaulet, Gonzalo Bressan y Carlos Rivero.