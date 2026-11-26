El Gurí Martínez Competición comenzó a definir su estructura deportiva para la temporada 2027 del Turismo Carretera y el TC Pista. El equipo que dirige Omar Gurí Martínez (60 años) proyecta poner en pista tres Ford Mustang y cerró de manera definitiva la puerta a armar un BMW sobre una base de Ford, una alternativa que había deslizado tiempo atrás.

El plan de la escudería con sede en Paraná contempla sumar un piloto en el TC Pista para que conduzca el Ford Mustang que utilizó el piloto Nicolás Moscardini y que actualmente se encuentra alquilado al piloto Germán Todino, quien compite representando al FPA Racing. Con ese vehículo nuevamente bajo su techo, el taller completaría el cupo de tres unidades previsto para el próximo año.

En lo que respecta al plantel del TC, Facundo Ardusso tendría todo encaminado para continuar ligado a la estructura entrerriana en 2027. De todos modos, todavía restan ajustar algunos detalles en materia de presupuesto para terminar de sellar su continuidad.

Distinta es la situación del piloto Augusto Carinelli. El titular del equipo todavía no se sentó a conversar con el representante chaqueño sobre el futuro inmediato y espera reunirse pronto para conocer cuáles son sus intenciones de cara a la próxima temporada, señala SoloTC.

La reestructuración del Gurí Martínez Competición

La planificación hacia 2027 se da en medio de semanas de profundos cambios en varias áreas del equipo dirigido por el histórico Supremo. A la salida de Moscardini, quien emigró al SAP Team para manejar un Dodge Challenger, se sumó la partida del piloto uruguayo Mauricio Lambiris.

Esa baja también impactó de lleno en el departamento técnico: el ingeniero Federico Raffo dejó la estructura de Paraná para continuar trabajando junto a Lambiris.

Lo mismo hicieron Gabriel Mazzei y Horacio Aguerre. Para cubrir esa vacante, el Supremo contrató los servicios del ingeniero Brian Kissling, conocido por Facundo Ardusso de su paso por el LRD Performance en 2022 y otras categorías

Este recambio modificó la dimensión operativa de la escudería. El equipo había arrancado el año atendiendo cuatro autos y logró acumular cinco podios en las primeras cinco carreras del campeonato.

Tras las salidas, el taller mantuvo a dos de esos vehículos: el de Ardusso, que se incorporó en la tercera fecha en Neuquén tras el retiro de Agustín Martínez, y el de Carinelli, quien corre con el equipo desde febrero de 2025.