El seleccionado argentino masculino de básquetbol superó con claridad a su par de Bahamas por 102 a 65 en el inicio de la quinta ventana clasificatoria al Mundial de Qatar 2027. En el Espacio DAM de Zárate, el equipo dirigido por Pablo Prigioni se impuso a Bahamas por 102 a 65 y quedó más cerca de su objetivo de volver a la cita ecuménica.

Argentina fue creciendo con el correr de los minutos. Los rompimientos marcaron buena parte de su producción ofensiva inicial, en un primer cuarto en el que también resultó clave el trabajo defensivo para limitar las opciones del rival.

En el segundo segmento encontró mayor eficacia desde el perímetro y anotó cinco triples en 13 intentos posibles. El lanzamiento exterior se convirtió así en la segunda fuente de puntos, por detrás de las acciones en la pintura, que aportaron 28 unidades. La distribución de puntos fue otro de los aspectos más destacados, con siete jugadores aportando y tres en dos dígitos, con Gonzalo Corbalán como máximo anotador (15), seguido por Juan Ignacio Marcos y Juan Pablo Vaulet (11 cada uno).

La vuelta de los vestuarios no modificó la tendencia. El equipo nacional salió decidido a ampliar la ventaja y firmó un tercer cuarto de alto vuelo, con 30 puntos a favor y apenas 14 en contra. Lastimó tanto desde el juego interior como en el perímetro, ante un Bahamas que no consiguió acomodarse en la noche ni encontrar variantes para recortar la brecha.

El goleo argentino tuvo varios protagonistas, con Gonzalo Corbalán como principal referencia ofensiva gracias a sus 20 puntos. Detrás se ubicaron Alex Negrete (15), Juan Ignacio Marcos (14), Juan Pablo Vaulet (13) y Nicolás Laprovittola (10).

El cierre de la Quinta Ventana será este domingo 29, cuando reciba a Canadá en condición de local.

Fuente y foto: CAB