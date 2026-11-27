La selección argentina de fútbol de talla baja se instaló entre los mejores cuatro equipos del Mundial que se desarrolla en Marruecos. El equipo, integrado por el paranaense Angel Ielpo, se impuso por 3 a 2 a su par de Egipto en un encuentro con muchas alternativas y un penal atajado en el último minuto.

El arquero Cristian Sapito Soto fue clave para sostener la victoria al atajar una pena máxima y protagonizar una triple tapada para la historia. Así, Argentina logró sostener su invicto y continuar en la defensa del título.

El equipo Albiceleste estuvo abajo dos veces en el marcador (0-1 y 1-2) pero tuvo la capacidad para darlo vuelta con buen juego y tres golazos de Martín Antúnez (elegido el Mejor Jugador), Catriel Brassesco y Facundo Rojas, consigna Para-deportes.

Argentina, actual campeón del mundo, viene invicto en el torneo. En la primera fase superó a Jordania 5-1, Irán 3-1 y a Brasil 5-1. Después de la victoria ante Egipto, se medirá en la semifinal con Paraguay, este viernes desde las 16.15 (hora argentina).

El plantel argentino está compuesto por el paranaense Angel Ielpo, Agustín Ledesma, Carlos Sánchez, Facundo Rojas, Mario Cano, Eduardo Rolón, Cristian Soto, Franco Chazarreta, Pedro Gugliotta, Martín Antúnez, Lucas Deamigo, Mario Nieva, Giovani Caxal y Marcos Mulhall.