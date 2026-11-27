En Santa Elena, Urquiza buscará dar otro paso en la serie ante Ferro de San Salvador.

Con Sionista de Paraná y Urquiza de Santa Elena al frente de cada serie, las semifinales de la Liga Provincial de Básquetbol de Mayores tendrán su continuidad este viernes, a partir de las 21.30. El Centro Juventud recibirá a Peñarol de Rosario del Tala, mientras que el conjunto santaelenense hará lo propio ante Deportivo Ferrocarril de San Salvador.

En ambos casos, las llaves –al mejor de cinco juegos– comenzaron con triunfos de los equipos locales. El equipo dirigido por Santiago Vesco se impuso 69 a 67 ante los talenses, mientras que el conjunto conducido por Leonardo Villagra lo hizo por 73 a 66.

En el primer juego, Sionista tuvo que trabajar a destajo para quedarse con la victoria y sacar así una ventaja que buscará ampliar este viernes. En ese primer partido, Nicolás Guaita sobresalió con 15 puntos en el ganador, pero el máximo anotador fue Tomás Ludueña (20 unidades).

En el triunfo de Urquiza se destacó Fabrizio Cosolito, elegido Jugador Más Valioso con una planilla de 17 puntos y una valoración de 27. En tanto que Edgardo Torne, con 24 de valoración, tuvo una labor importante en el elenco de la Capital Nacional del Arroz.

Lucas Mondino, con 16 unidades, también tuvo una destacada participación en el conjunto ganador. En Ferro, Edgardo Torne fue el jugador más destacado, con una valoración de 24.

De esta manera, Sionista y Urquiza dieron el primer paso en sus respectivos cruces y buscarán repetir el resultado este viernes para ampliar la ventaja. Por su parte, Peñarol y Ferro intentarán recuperarse como visitantes para igualar las eliminatorias.