Boca, uno de los 10 equipos que deberán cambiar de sponsor para 2027.

Diez clubes de la Liga Profesional de Fútbol deberán revisar sus acuerdos comerciales con casas de apuestas y casinos online, tras la sanción del Senado de la Ley de prevención de la ludopatía. La normativa prohíbe que esas empresas patrocinen clubes, deportista, estadios y eventos deportivos.

El Gobierno tendrá un plazo de hasta 120 días para reglamentar su aplicación y definir el alcance de la medida sobre los contratos vigentes. Entre los clubes que actualmente tienen marcas del sector en sus camisetas son: Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Rosario Central, Newell's, Independiente Rivadavia, Huracán y Argentinos Juniors.

Entre los acuerdos más importantes, el Xeneize percibe entre 7 y 8 millones de dólares anuales de Betsson, con contrato hasta fines de 2028, mientras que River recibe cerca de US$ 6 millones de Betano, empresa que reemplazó a Codere. Racing, por su parte, tiene un vínculo con Betsson que le reporta alrededor de US$ 2 millones por temporada.

La lista se completa con Independiente e Independiente Rivadavia, que tienen a SportsBet como auspiciante; Huracán y Argentinos Juniors, vinculados a Mr. Bet; y San Lorenzo, que firmó con Casino Buenos Aires un acuerdo por US$ 800.000 durante diez meses, monto que triplicó el ingreso de su sponsor anterior, según informó la propia institución.

Rosario Central y Newell's, en tanto, tienen a City Center. En conjunto, los contratos de la industria con clubes de Primera División representan un monto estimado de al menos US$ 20 millones.

La pérdida de esos ingresos podría representar un problema para las instituciones, ya que las empresas de apuestas suelen ofrecer cifras que duplican o triplican las de los auspiciantes tradicionales.

El impacto de la ley también alcanzará a las estructuras del fútbol argentino: la AFA tiene a BetWarrior como patrocinador de las selecciones nacionales, la Copa Argentina y la Primera Nacional, mientras que la Liga Profesional cuenta con bplay como casa de apuestas oficial.

La prohibición se extenderá a la publicidad en estadios, transmisiones, medios de comunicación y redes sociales, además de impedir que futbolistas, entrenadores, exjugadores, árbitros, periodistas e influencers promocionen estas plataformas.

Los clubes deberán esperar la reglamentación para conocer cómo se aplicará la norma a los contratos que ya están vigentes.