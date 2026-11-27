El exatleta entrerriano Antonio Fabián Silio fue distinguido por su trayectoria junto a otras figuras del atletismo nacional que representaron al país en los Juegos Olímpicos. El oriundo de Nogoyá recibió el reconocimiento de parte del Comité Olímpico Argentino (COA) y la Asociación de Atletas Olímpicos Argentinos (AAOA) en el marco de la Gala Anual de Cultura y Legado Olímpico.

Silio, partícipe de los 10.000 metros de Barcelona 1992 y el Maratón en Atlanta 1996, recibió la distinción que le permite identificarse y ser reconocido ante la comunidad con el título de “OLY”. Estas letras post-nominales constituyen un recordatorio permanente y público de sus logros como deportistas y de la responsabilidad de encarnar los valores del olimpismo en la vida cotidiana.

Asimismo, se reconoció especialmente la labor de los entrenadores olímpicos y de las autoridades de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) que han contribuido al desarrollo y crecimiento de la disciplina en la Argentina.

El acto contó con la presencia del presidente del COA, Mario Moccia; la vicepresidente 1º, Alicia Masoni de Morea; el secretario general, Víctor Sergio Groupierre; la primera vocal, presidenta de la Comisión de Cultura y Legado Olímpico y remera olímpica, María Julia Garisoain; la tercera vocal, Paula Meizoso; el representante de los atletas en la Mesa Directiva, Germán Chiaraviglio; el gerente general, Martín Bonjour; el director de Comunicación y Relaciones Institucionales, Eduardo Moyano; el encargado del Museo Olímpico, Martín Rodríguez; la presidente de la Asociación de Atletas Olímpicos Argentinos (AAOA) y judoca olímpica, Carolina Mariani; e integrantes de la comisión de Atletas. Por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) estuvieron presentes: Daniel Sotto (presidente) y Daniel Díaz (consejero COA).

La palabra de Garisoain, Moccia, Mariani y García

Durante la apertura de la jornada, la remera olímpica María Julia Garisoain destacó el sentido profundo de estos encuentros y el vínculo permanente del deporte con la formación humana: “Aprendimos que el deporte no solo se mide en segundos, en puntos o en medallas, sino en el valor, la experiencia y la formación que nos deja como personas. Esa es, en definitiva, la razón de ser de esta noche: celebrar aquello que el deporte deja cuando se apagan las luces del estadio, cuando se guarda la bandera y los atletas vuelven a casa. Eso que permanece, eso que llamamos legado”. Asimismo, subrayó que el COA es “la Casa de los Atletas Olímpicos para siempre”, un espacio donde siempre encontrarán una puerta abierta para desarrollarse, conectarse y apoyarse.

Por su parte, el presidente del COA, Mario Moccia, celebró el encuentro con la familia del atletismo y el reconocimiento a los referentes que marcaron la historia de la disciplina: “Es una gran alegría y un placer que esté la familia del atletismo acá en esta casa, grandes amigos de muchos años, atletas que nos hicieron emocionar en su momento y que obviamente nos han ayudado a conducir por el mejor camino”. Asimismo, destacó la distinción a los atletas olímpicos: “Es una gran distinción del Comité Olímpico Internacional que reconoce a los olímpicos que están por el mundo y hoy les tocó a ustedes, le tocó al atletismo como en su momento le tocó a la natación, al voleibol, al remo y al ciclismo”.

Durante la emotiva ceremonia, que reunió a autoridades deportivas, entrenadores y referentes de distintas generaciones, se entregó la insignia OLY y el certificado correspondiente que otorga la Asociación Mundial de Olímpicos (WOA) de manos de la judoca olímpica Carolina Mariani, quien tomó la palabra y retomó el saludo de bienvenida para invitar a todos a sentir el COA como propio y a mantener vivo el espíritu olímpico: “Bienvenidos a su casa, a nuestra casa. Es un comité de puertas abiertas, gracias a toda esta nueva gestión, y la idea es que lo podamos disfrutar entre todos y que nos acompañemos en esta tarde y que reflotemos y revivamos el lema que guía a los olímpicos: una vez olímpico, siempre olímpico. Y los invito a vivir bajo ese lema y a ayudar a que perdure y camine a lo largo de todos estos años, porque esa llama no se apague nunca”.

En representación de todos los distinguidos también habló Alejandra García, quien agradeció al presidente del Comité Olímpico y destacó la importancia de reencontrarse y compartir más allá de los resultados: “No importa quién ganó, quién perdió, quién le fue bien, quién le fue mal. Recién charlamos con las chicas cuánto nos preparó todo lo que nos fue mal a lo que nos fue bien”.

Al referirse al entrenador José Rodolfo “Toto” Barizza, Alejandra García remarcó su acompañamiento desde que comenzó a los 12 años y el aprendizaje que le transmitió a lo largo de su carrera: “Como me enseñó la eminencia que tenemos el agrado de tenerlo hoy presente acá y que vino hasta acá, como me enseñó desde que me conoció cuando tenía 12 años —hoy tengo 53— y él me enseñó y me dijo: ‘Disfrutá el camino porque las medallas quedan en tu casa, los récords a veces se van en algún momento, pero los momentos, el trayecto y los momentos vividos quedan para siempre y el aprendizaje’”. También subrayó que el deporte fue una forma de vida que la sigue guiando fuera de la pista.

Los agasajados fueron los siguientes atletas olímpicos argentinos:

Luis Bruno Barrionuevo (Múnich 1972)

Andrés Calonge (Ciudad de México 1968, Múnich 1972)

Germán Pablo Chiaraviglio (Beijing 2008, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020)

Bárbara Rocío Comba (Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016)

Alejandra García (Sídney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008)

Liliana Mariel Góngora (Los Ángeles 1984)

Germán Lauro (Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016)

Romina Maggi (Atenas 2004)

Mariano Mastromarino (Río 2016)

Fernando Pastoriza (Seúl 1988)

María de los Ángeles Peralta (Beijing 2008)

Marcelo Adrián Pugliese (Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004)

Antonio Silio (Barcelona 1992, Atlanta 1996)

Sandra Edith Torres Álvarez (Atenas 2004)

Solange Witteveen (Sídney 2000, Atenas 2004)