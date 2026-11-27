El Vasquito Benedetti se perfila como lateral izquierdo en la final de este sábado.

El futbolista entrerriano Gastón Benedetti, oriundo de Larroque y formado en las inferiores del club, se perfila como titular para la final de la Copa Libertadores de América que afrontará Estudiantes de La Plata ante Palmeiras de Brasil, este sábado en la República Oriental del Uruguay.

En principio, el entrenador Alexander Cacique Medina tiene previsto incluir al Vasquito Benedetti como lateral izquierdo, en una defensa con cinco hombres. Es que no podrá contar con el mediocampista Baltasar Rodríguez (expulsado en el Maracaná) y modificaría el esquema a un 5-3-2.

En el arco estará el uruguayo Fernando Muslera, quien fue clave en las semifinales contra el Flamengo de Brasil al atajar tres ejecuciones en la definición por penales.

En la defensa estaría la gran novedad de Medina, ya que iría con cinco jugadores en dicho sector de la cancha. Los laterales serían Eros Mancuso y Gastón Benedetti, mientras que la zaga central estará conformada por Santiago Núñez, Marcos Rojo y Leandro González Pírez.

En la mitad de la cancha dirían presente Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos, quienes vienen siendo una constante en el Pincha.

Finalmente, los delanteros elegidos por Medina serán Tiago Palacios y Guido Carrillo.

Estudiantes va en busca de su quinto título en la Copa Libertadores luego de los conseguidos en 1968, 1969, 1970 y 2009, lo cual le permitiría alcanzar a Peñarol de Uruguay y así quedar solo por detrás de Independiente (7) y Boca (6), informa NA.

La posible formación de Estudiantes para enfrentar a Palmeiras: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.