El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 12º en la primera práctica libre que realizó, a bordo de su Alpine A526, en el circuito de Losail, escenario de la penúltima fecha de la temporada de la Fórmula 1. El pilarense marcó 1m25s409 al cabo de 28 vueltas en el inicio del Gran Premio de Qatar.

La labor de Colapinto se centró en probar con dos juegos neumáticos uno medio y otro del compuesto blando, enfocado en el ritmo de carrera y la clasificación, exigiendo el rendimiento del auto y por ello, en un par de ocasiones, superó el límite de la pista obligado a corregir la trayectoria.

Tras hacer el mejor tiempo de la tanda con los neumáticos blandos, el pilarense volvió a utilizar el mismo juego de medios y con una mayor carga de combustible para establecer el parámetro de marcha con estas condiciones, rodando los 5.419 metros qataríes en el orden de los noventa segundos, consigna Campeones.