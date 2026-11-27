A bordo del A526, Colapinto tuvo problemas con los frenos y quedó 15º en la segunda práctica.

La Fórmula 1 cerró su primera jornada de actividad en Qatar, escenario de la penúltima fecha del calendario 2026. Franco Colapinto finalizó en el 15° puesto de la segunda práctica, luego de completar 29 vueltas en el circuito de Losail.

El argentino registró un tiempo de 1 minuto, 25 segundos y 733 milésimas. Durante la sesión tuvo algunos inconvenientes con los frenos y debió trabajar en la puesta a punto de su Alpine para encontrar un mejor rendimiento. Además, no pudo completar una vuelta rápida cuando utilizó los neumáticos más blandos.

La actividad tuvo dos interrupciones con bandera roja. Una de ellas se produjo por el despiste de Pierre Gasly, compañero de Colapinto, quien terminó fuera de la pista.

El más rápido fue el italiano Kimi Antonelli, con Mercedes, quien marcó 1m23s077 y superó por 127 milésimas a su compañero George Russell. Detrás se ubicaron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, seguidos por los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar.

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica, antes de la clasificación, instancia que definirá el orden de largada para la carrera.