La jugadora de River Plate, Máxima Duportal, fue incluida en la lista de 24 convocadas.

La paranaense Máxima Duportal fue convocada para el inicio de la Pro League con Las Leonas. Este viernes, se oficializó la presencia de la jugadora formada en el Club Atlético Talleres entre las 24 citadas por Fernando Ferrara para los compromisos ante Gran Bretaña y China, previstos entre el 8 y 13 de diciembre en Córdoba.

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, último campeón del mundo en Países Bajos y Bélgica, se presentarán en el estadio Soledad García de Córdoba por el prestigioso certamen internacional.

Las jugadoras convocadas son: Sofía Toccalino, Eugenia Trinchinetti, Agustina Gorzelany, María Paula Ortiz, Agostina Alonso, Matías José Granatto, Cristina Cosentino, Victoria Granatto, Juana Castellaro, Mercedes Artola, Victoria Miranda, Julieta Jankunas, Brisa Bruggesser, Milagros Alastra, Zoe Díaz, Lara Casas, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Victoria Sauze, Emma Knobl, Sol Guignet, Delfina Persoglia, Máxima Duportal y Victoria Falasco.

Luego de la obtención del campeonato del mundo en Países Bajos, Las Leonas retomaron los entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) con miras al inicio de la nueva temporada de FIH Pro League.

Cronograma de partidos de diciembre:

Martes 8 de diciembre

19 | Francia – Gran Bretaña | Masculino

21.30 | China – Gran Bretaña | Femenino

Miércoles 9 de diciembre

19 | Argentina – Francia | Masculino

21:30 | Argentina – China | Femenino

Jueves 10 de diciembre

19 | Argentina – Gran Bretaña | Masculino

21.30 | Argentina – Gran Bretaña | Femenino

Viernes 11 de diciembre

19 | Gran Bretaña – Francia | Masculino

21.30 | Gran Bretaña – China | Femenino

Sábado12 de diciembre

19 | Argentina – Francia | Masculino

21.30 | Argentina – China | Femenino

Domingo 13 de diciembre

19: | Argentina – Gran Bretaña | Masculino

21.30 | Argentina – Gran Bretaña | Femenino