Una vez más, Paraná será sede del cierre del año del rugby nacional con la disputa del Seven de la República. El certamen masculino tendrá su 42ª edición, mientras que el femenino alcanzará la décima, que contará con una novedad importante este fin de semana en las canchas del Club Atlético Estudiantes y Paraná Rowing Club.

Es que tanto hombres como mujeres compartirán los campos de juego de El Plumazo y La Tortuguita, ya que la programación estará distribuida entre ambas sedes. Los elencos masculinos competirán en las zonas Campeonato y Ascenso en ambos escenarios; los seleccionados femeninos estarán dividido en las Zonas Campeonato y Desarrollo; la primera disputará todos sus partidos en la sede del CAE, mientras que la segunda será en la del PRC.

“Una de las novedades de este año es que en ambas sedes, tanto en CAE como en Paraná Rowing, van a participar las ramas de masculino y femenino juntas. Creemos que esto también va a ayudar a la difusión del rugby femenino, logrando una mayor visibilización y para que puedan compartir todos juntos la fiesta del Seven de fin de año de Paraná”, manifestó el gerente de Competencias y Desarrollo de la Unión Argentina de Rugby, Víctor Luna.

En ese sentido, Luna indicó que esperan “con mucha expectativa” la nueva edición del Seven de la República ya que es “el final del calendario de las competencias y, como viene siendo ya hace muchos años, una fiesta del rugby argentino que se desarrolla con camaradería y con muy buen nivel de competencia en el formato de Seven”.

En el torneo masculino, Nordeste afrontará la defensa del título tras haber alcanzado la segunda consagración de su historia. En la competencia femenina, Buenos Aires intentará extender su serie de conquistas y obtener su sexto campeonato consecutivo, que le permitiría sumar su octava corona.

A continuación, el fixture completo:

Seven de la República Masculino

Zona Campeonato – Sede CAE / El Plumazo

Sábado 28 de noviembre

10.40 – Buenos Aires vs. Uruguay (Zona 4)

10.40 – Mar del Plata vs. Sanjuanina (Zona 4)

11 – Cordobesa vs. Santiagueña (Zona 3)

11 – Rosario vs. Alto Valle (Zona 3)

11.20 – Entrerriana vs. Oeste (Zona 2)

11.20 – Cuyo vs. Santafesina (Zona 2)

11.40 – Nordeste vs. Paraguay (Zona 1)

11.40 – Tucumán vs. Salta (Zona 1)

16.40 – Buenos Aires vs. Sanjuanina (Zona 4)

16.40 – Mar del Plata vs. Uruguay (Zona 4)

17 – Cordobesa vs. Alto Valle (Zona 3)

17 – Rosario vs. Santiagueña (Zona 3)

17.20 – Entrerriana vs. Santafesina (Zona 2)

17.20 – Cuyo vs. Oeste (Zona 2)

17.40 – Nordeste vs. Salta (Zona 1)

17.40 – Tucumán vs. Paraguay (Zona 1)

18.40 – Buenos Aires vs. Mar del Plata (Zona 4)

18.40 – Sanjuanina vs. Uruguay (Zona 4)

19 – Cordobesa vs. Rosario (Zona 3)

19 – Alto Valle vs. Santiagueña (Zona 3)

19.20 – Entrerriana vs. Cuyo (Zona 2)

19.20 – Santafesina vs. Oeste (Zona 2)

20 – Nordeste vs. Tucumán (Zona 1)

20.20 – Salta vs. Paraguay (Zona 1)

Domingo 29 de noviembre

09:40 – 4° Zona 1 vs. 4° Zona 4 (Semifinal Posicionamiento; P 41)

09:40 – 4° Zona 2 vs. 4° Zona 3 (Semifinal Posicionamiento; P 42)

16 – 3° Zona 1 vs. 3° Zona 4 (Semifinal Copa Bronce; P 43)

16 – 3° Zona 2 vs. 3° Zona 3 (Semifinal Copa Bronce; P 44)

16.20 – 2° Zona 1 vs. 2° Zona 4 (Semifinal Copa Plata; P 45)

16.20 – 2° Zona 2 vs. 2° Zona 3 (Semifinal Copa Plata; P 46)

16.40 – 1° Zona 1 vs. 1° Zona 4 (Semifinal Copa Oro; P 47)

16.40 – 1° Zona 2 vs. 1° Zona 3 (Semifinal Copa Oro; P 48)

18 – Perdedor P 41 vs. Perdedor P 42 (15° y Descenso; P 56)

18.20 – Ganador P 41 vs. Ganador P 42 (13°; P 57)

18.20 – Perdedor P 43 vs. Perdedor P 44 (11°; P 58)

18.40 – Perdedor P 45 vs. Perdedor P 46 (7°; P 59)

18.40 – Perdedor P 47 vs. Perdedor P 48 (3°; P 60)

19.40 – Ganador P 43 vs. Ganador P 44 (9° Copa de Bronce; P 65)

20 – Ganador P 45 vs. Ganador P 46 (5° Copa de Plata; P 66)

21 – Ganador P 47 vs. Ganador P 48 (1° Copa de Oro; P 69)

P = número de partido.

Seven de la República Masculino

Zona Ascenso – Sede Paraná Rowing / La Tortuguita

Sábado 28 de noviembre

9 – Misiones vs. Lagos (Zona 5)

9.20 – Sur vs. Tierra del Fuego (Zona 5)

9.40 – Austral vs. UER B (Zona 6)

10 – Andina vs. Formosa (Zona 6)

16 – Misiones vs. Jujeña (Zona 5)

16.20 – Sur vs. Lagos (Zona 5)

16.40 – Austral vs. Chubut (Zona 6)

17 – Andina vs. UER B (Zona 6)

18.40 – Misiones vs. Sur (Zona 5)

19 – Jujeña vs. Tierra del Fuego (Zona 5)

19.20 – Austral vs. Andina (Zona 6)

19.40 – Chubut vs. Formosa (Zona 6)

Domingo 29 de noviembre

8.40 – Sur vs. Jujeña (Zona 5)

9 – Tierra del Fuego vs. Lagos (Zona 5)

9.20 – Andina vs. Chubut (Zona 6)

9.40 – Formosa vs. UER B (Zona 6)

Zona Ascenso – Sede CAE / El Plumazo

Domingo 29 de noviembre

17 – Misiones vs. Tierra del Fuego (Zona 5)

17 – Jujeña vs. Lagos (Zona 5)

17.20 – Austral vs. Formosa (Zona 6)

17.20 – Chubut vs. UER B (Zona 6)

19 – 5° Zona 5 vs. 5° Zona 6 (25° y 26°; P 61)

19 – 4° Zona 5 vs. 4° Zona 6 (23° y 24°; P 62)

19.20 – 3° Zona 5 vs. 3° Zona 6 (21° y 22°; P 63)

19.20 – 2° Zona 5 vs. 2° Zona 6 (19° y 20°; P 64)

20.20 – 1° Zona 5 vs. 1° Zona 6 (Final Ascenso 17° y 18°; P 67)

P = número de partido.

Seven de la República Femenino

Zona Campeonato – Sede CAE / El Plumazo

Sábado 28 de noviembre

10 – Buenos Aires vs. Cuyo (Zona 1)

10 – Nordeste vs. Entrerriana (Zona 1)

10.20 – Tucumán vs. Misiones (Zona 2)

10.20 – Cordobesa vs. Alto Valle (Zona 2)

16 – Buenos Aires vs. Entrerriana (Zona 1)

16 – Nordeste vs. Cuyo (Zona 1)

16.20 – Tucumán vs. Alto Valle (Zona 2)

16.20 – Cordobesa vs. Misiones (Zona 2)

18 – Buenos Aires vs. Nordeste (Zona 1)

18 – Entrerriana vs. Cuyo (Zona 1)

18.20 – Tucumán vs. Cordobesa (Zona 2)

18.20 – Alto Valle vs. Misiones (Zona 2)

Domingo 29 de noviembre

9 – 3° Zona 1 vs. 4° Zona 2 (Semifinal 5°; P 37)

9 – 4° Zona 1 vs. 3° Zona 2 (Semifinal 5°; P 38)

9.20 – 1° Zona 1 vs. 2° Zona 2 (Semifinal; P 39)

9.20 – 2° Zona 1 vs. 1° Zona 2 (Semifinal; P 40)

17.40 – Perdedor P 37 vs. Perdedor P 38 (7° y 8°; P 53)

17.40 – Ganador P 37 vs. Ganador P 38 (5° y 6°; P 54)

18 – Perdedor P 39 vs. Perdedor P 40 (3° y 4°; P 55)

20.40 – Ganador P 39 vs. Ganador P 40 (1° puesto; P 68)

P = número de partido.

Seven de la República Femenino

Zona Desarrollo – Sede Paraná Rowing / La Tortuguita

Sábado 28 de noviembre

10.20 – Austral vs. Sur (Zona 3)

10.40 – Andina vs. Jujeña (Zona 3)

11 – Oeste vs. Tierra del Fuego (Zona 4)

11.20 – Mar del Plata vs. Formosa (Zona 4)

17.20 – Austral vs. Jujeña (Zona 3)

17:40 – Andina vs. Sur (Zona 3)

18 – Oeste vs. Formosa (Zona 4)

18.20 – Mar del Plata vs. Tierra del Fuego (Zona 4)

Domingo 29 de noviembre

16.20 – Sur vs. Jujeña (Zona 3)

16.40 – Andina vs. Austral (Zona 3)

17 – Tierra del Fuego vs. Formosa (Zona 4)

17.20 – Mar del Plata vs. Oeste (Zona 4)

19 – 4° Zona 3 vs. 4° Zona 4 (15° y 16°; P 29)

19.20 – 3° Zona 3 vs. 3° Zona 4 (13° y 14°; P 30)

19.40 – 2° Zona 3 vs. 2° Zona 4 (11° y 12°; P 31)

20 – 1° Zona 3 vs. 1° Zona 4 (9° y 10°; P 32)

P = número de partido.

Referees Seven Masculino

Tomás Bertazza (URBA)

Simón Larrubia (URBA)

Pablo Deluca (URBA)

Juan Manuel Martínez (Cuyo)

Federico Solari (URNE)

Juan Vega (Rosario)

Juan Maio (URBA)

Juan Zubieta (URNE)

Joaquín Zapata (Santa Fe)

Agustín Altabe(Córdoba)

Luca Solda (URBA)

Juan Moyano (Entre Ríos)

Francisco Nanclares (Cuyo)

Francisco Tausch(URBA)

Valentín Ferrero (Córdoba)

Santiago Bello (URBA)

Rodrigo Masciadri (Uruguay)

Bautista Varela (URBA)

Referees Seven Femenino

Nerea Livoni (San Luis)

Daiana Cesaretti (Córdoba)

Ariadna Ávalos (Entre Ríos)

Viviana Garat (URNE)

Camila Díaz (URBA)

Nazarena Seubert (URBA)

Enzo Riva (Córdoba)

Luciano García Martín (URBA)

Lautaro Lamas (Mar del Plata)

Tadeo Hereñú (Rosario)

Todos los campeones del Seven de la República

2025 Nordeste

2024 Mar Del Plata

2023 Buenos Aires

2022 Rosario

2021 Buenos Aires

2020 No se disputó

2019 Tucumán

2018 Córdoba

2017 Tucumán

2016 Cuyo

2015 Buenos Aires

2014 Buenos Aires

2013 Buenos Aires

2012 Buenos Aires

2011 Salta

2010 Córdoba

2009 Rosario

2008 Buenos Aires

2007 Cuyo

2006 Buenos Aires

2005 No se disputó

2004 Buenos Aires

2003 Buenos Aires

2002 Salta

2001 Buenos Aires

2000 Rosario

1999 Buenos Aires

1998 Rosario

1997 Rosario

1996 Buenos Aires

1995 Rosario

1994 Buenos Aires

1993 Buenos Aires

1992 Noreste

1991 No se disputó

1990 Buenos Aires

1989 Buenos Aires

1988 Cuyo

1987 Provincia

1986 Capital

1985 No se disputó

1984 Córdoba

1983 Capital

1982 Invitación VII

1981 Capital

El ranking de campeones

Buenos Aires 17 títulos

Rosario 6 títulos

Cuyo 3 títulos

Capital 3 títulos

Córdoba 3 títulos

Tucumán 2 títulos

Salta 2 títulos

Nordeste 2 títulos

Provincia 1 título

Invitación VII 1 título

Mar Del Plata 1 título

Historial de campeones femeninos (mayores)

2025 Buenos Aires

2024 Buenos Aires

2023 Buenos Aires

2022 Buenos Aires

2021 Buenos Aires

2019 Tucumán

2018 Tucumán

2017 Buenos Aires

2016 Buenos Aires