Será la 42º edición masculina y la décima femenina del certamen (Foto: Gero Uranga).
Una vez más, Paraná será sede del cierre del año del rugby nacional con la disputa del Seven de la República. El certamen masculino tendrá su 42ª edición, mientras que el femenino alcanzará la décima, que contará con una novedad importante este fin de semana en las canchas del Club Atlético Estudiantes y Paraná Rowing Club.
Es que tanto hombres como mujeres compartirán los campos de juego de El Plumazo y La Tortuguita, ya que la programación estará distribuida entre ambas sedes. Los elencos masculinos competirán en las zonas Campeonato y Ascenso en ambos escenarios; los seleccionados femeninos estarán dividido en las Zonas Campeonato y Desarrollo; la primera disputará todos sus partidos en la sede del CAE, mientras que la segunda será en la del PRC.
“Una de las novedades de este año es que en ambas sedes, tanto en CAE como en Paraná Rowing, van a participar las ramas de masculino y femenino juntas. Creemos que esto también va a ayudar a la difusión del rugby femenino, logrando una mayor visibilización y para que puedan compartir todos juntos la fiesta del Seven de fin de año de Paraná”, manifestó el gerente de Competencias y Desarrollo de la Unión Argentina de Rugby, Víctor Luna.
En ese sentido, Luna indicó que esperan “con mucha expectativa” la nueva edición del Seven de la República ya que es “el final del calendario de las competencias y, como viene siendo ya hace muchos años, una fiesta del rugby argentino que se desarrolla con camaradería y con muy buen nivel de competencia en el formato de Seven”.
En el torneo masculino, Nordeste afrontará la defensa del título tras haber alcanzado la segunda consagración de su historia. En la competencia femenina, Buenos Aires intentará extender su serie de conquistas y obtener su sexto campeonato consecutivo, que le permitiría sumar su octava corona.
A continuación, el fixture completo:
Seven de la República Masculino
Zona Campeonato – Sede CAE / El Plumazo
Sábado 28 de noviembre
10.40 – Buenos Aires vs. Uruguay (Zona 4)
10.40 – Mar del Plata vs. Sanjuanina (Zona 4)
11 – Cordobesa vs. Santiagueña (Zona 3)
11 – Rosario vs. Alto Valle (Zona 3)
11.20 – Entrerriana vs. Oeste (Zona 2)
11.20 – Cuyo vs. Santafesina (Zona 2)
11.40 – Nordeste vs. Paraguay (Zona 1)
11.40 – Tucumán vs. Salta (Zona 1)
16.40 – Buenos Aires vs. Sanjuanina (Zona 4)
16.40 – Mar del Plata vs. Uruguay (Zona 4)
17 – Cordobesa vs. Alto Valle (Zona 3)
17 – Rosario vs. Santiagueña (Zona 3)
17.20 – Entrerriana vs. Santafesina (Zona 2)
17.20 – Cuyo vs. Oeste (Zona 2)
17.40 – Nordeste vs. Salta (Zona 1)
17.40 – Tucumán vs. Paraguay (Zona 1)
18.40 – Buenos Aires vs. Mar del Plata (Zona 4)
18.40 – Sanjuanina vs. Uruguay (Zona 4)
19 – Cordobesa vs. Rosario (Zona 3)
19 – Alto Valle vs. Santiagueña (Zona 3)
19.20 – Entrerriana vs. Cuyo (Zona 2)
19.20 – Santafesina vs. Oeste (Zona 2)
20 – Nordeste vs. Tucumán (Zona 1)
20.20 – Salta vs. Paraguay (Zona 1)
Domingo 29 de noviembre
09:40 – 4° Zona 1 vs. 4° Zona 4 (Semifinal Posicionamiento; P 41)
09:40 – 4° Zona 2 vs. 4° Zona 3 (Semifinal Posicionamiento; P 42)
16 – 3° Zona 1 vs. 3° Zona 4 (Semifinal Copa Bronce; P 43)
16 – 3° Zona 2 vs. 3° Zona 3 (Semifinal Copa Bronce; P 44)
16.20 – 2° Zona 1 vs. 2° Zona 4 (Semifinal Copa Plata; P 45)
16.20 – 2° Zona 2 vs. 2° Zona 3 (Semifinal Copa Plata; P 46)
16.40 – 1° Zona 1 vs. 1° Zona 4 (Semifinal Copa Oro; P 47)
16.40 – 1° Zona 2 vs. 1° Zona 3 (Semifinal Copa Oro; P 48)
18 – Perdedor P 41 vs. Perdedor P 42 (15° y Descenso; P 56)
18.20 – Ganador P 41 vs. Ganador P 42 (13°; P 57)
18.20 – Perdedor P 43 vs. Perdedor P 44 (11°; P 58)
18.40 – Perdedor P 45 vs. Perdedor P 46 (7°; P 59)
18.40 – Perdedor P 47 vs. Perdedor P 48 (3°; P 60)
19.40 – Ganador P 43 vs. Ganador P 44 (9° Copa de Bronce; P 65)
20 – Ganador P 45 vs. Ganador P 46 (5° Copa de Plata; P 66)
21 – Ganador P 47 vs. Ganador P 48 (1° Copa de Oro; P 69)
P = número de partido.
Seven de la República Masculino
Zona Ascenso – Sede Paraná Rowing / La Tortuguita
Sábado 28 de noviembre
9 – Misiones vs. Lagos (Zona 5)
9.20 – Sur vs. Tierra del Fuego (Zona 5)
9.40 – Austral vs. UER B (Zona 6)
10 – Andina vs. Formosa (Zona 6)
16 – Misiones vs. Jujeña (Zona 5)
16.20 – Sur vs. Lagos (Zona 5)
16.40 – Austral vs. Chubut (Zona 6)
17 – Andina vs. UER B (Zona 6)
18.40 – Misiones vs. Sur (Zona 5)
19 – Jujeña vs. Tierra del Fuego (Zona 5)
19.20 – Austral vs. Andina (Zona 6)
19.40 – Chubut vs. Formosa (Zona 6)
Domingo 29 de noviembre
8.40 – Sur vs. Jujeña (Zona 5)
9 – Tierra del Fuego vs. Lagos (Zona 5)
9.20 – Andina vs. Chubut (Zona 6)
9.40 – Formosa vs. UER B (Zona 6)
Zona Ascenso – Sede CAE / El Plumazo
Domingo 29 de noviembre
17 – Misiones vs. Tierra del Fuego (Zona 5)
17 – Jujeña vs. Lagos (Zona 5)
17.20 – Austral vs. Formosa (Zona 6)
17.20 – Chubut vs. UER B (Zona 6)
19 – 5° Zona 5 vs. 5° Zona 6 (25° y 26°; P 61)
19 – 4° Zona 5 vs. 4° Zona 6 (23° y 24°; P 62)
19.20 – 3° Zona 5 vs. 3° Zona 6 (21° y 22°; P 63)
19.20 – 2° Zona 5 vs. 2° Zona 6 (19° y 20°; P 64)
20.20 – 1° Zona 5 vs. 1° Zona 6 (Final Ascenso 17° y 18°; P 67)
P = número de partido.
Seven de la República Femenino
Zona Campeonato – Sede CAE / El Plumazo
Sábado 28 de noviembre
10 – Buenos Aires vs. Cuyo (Zona 1)
10 – Nordeste vs. Entrerriana (Zona 1)
10.20 – Tucumán vs. Misiones (Zona 2)
10.20 – Cordobesa vs. Alto Valle (Zona 2)
16 – Buenos Aires vs. Entrerriana (Zona 1)
16 – Nordeste vs. Cuyo (Zona 1)
16.20 – Tucumán vs. Alto Valle (Zona 2)
16.20 – Cordobesa vs. Misiones (Zona 2)
18 – Buenos Aires vs. Nordeste (Zona 1)
18 – Entrerriana vs. Cuyo (Zona 1)
18.20 – Tucumán vs. Cordobesa (Zona 2)
18.20 – Alto Valle vs. Misiones (Zona 2)
Domingo 29 de noviembre
9 – 3° Zona 1 vs. 4° Zona 2 (Semifinal 5°; P 37)
9 – 4° Zona 1 vs. 3° Zona 2 (Semifinal 5°; P 38)
9.20 – 1° Zona 1 vs. 2° Zona 2 (Semifinal; P 39)
9.20 – 2° Zona 1 vs. 1° Zona 2 (Semifinal; P 40)
17.40 – Perdedor P 37 vs. Perdedor P 38 (7° y 8°; P 53)
17.40 – Ganador P 37 vs. Ganador P 38 (5° y 6°; P 54)
18 – Perdedor P 39 vs. Perdedor P 40 (3° y 4°; P 55)
20.40 – Ganador P 39 vs. Ganador P 40 (1° puesto; P 68)
P = número de partido.
Seven de la República Femenino
Zona Desarrollo – Sede Paraná Rowing / La Tortuguita
Sábado 28 de noviembre
10.20 – Austral vs. Sur (Zona 3)
10.40 – Andina vs. Jujeña (Zona 3)
11 – Oeste vs. Tierra del Fuego (Zona 4)
11.20 – Mar del Plata vs. Formosa (Zona 4)
17.20 – Austral vs. Jujeña (Zona 3)
17:40 – Andina vs. Sur (Zona 3)
18 – Oeste vs. Formosa (Zona 4)
18.20 – Mar del Plata vs. Tierra del Fuego (Zona 4)
Domingo 29 de noviembre
16.20 – Sur vs. Jujeña (Zona 3)
16.40 – Andina vs. Austral (Zona 3)
17 – Tierra del Fuego vs. Formosa (Zona 4)
17.20 – Mar del Plata vs. Oeste (Zona 4)
19 – 4° Zona 3 vs. 4° Zona 4 (15° y 16°; P 29)
19.20 – 3° Zona 3 vs. 3° Zona 4 (13° y 14°; P 30)
19.40 – 2° Zona 3 vs. 2° Zona 4 (11° y 12°; P 31)
20 – 1° Zona 3 vs. 1° Zona 4 (9° y 10°; P 32)
P = número de partido.
Referees Seven Masculino
Tomás Bertazza (URBA)
Simón Larrubia (URBA)
Pablo Deluca (URBA)
Juan Manuel Martínez (Cuyo)
Federico Solari (URNE)
Juan Vega (Rosario)
Juan Maio (URBA)
Juan Zubieta (URNE)
Joaquín Zapata (Santa Fe)
Agustín Altabe(Córdoba)
Luca Solda (URBA)
Juan Moyano (Entre Ríos)
Francisco Nanclares (Cuyo)
Francisco Tausch(URBA)
Valentín Ferrero (Córdoba)
Santiago Bello (URBA)
Rodrigo Masciadri (Uruguay)
Bautista Varela (URBA)
Referees Seven Femenino
Nerea Livoni (San Luis)
Daiana Cesaretti (Córdoba)
Ariadna Ávalos (Entre Ríos)
Viviana Garat (URNE)
Camila Díaz (URBA)
Nazarena Seubert (URBA)
Enzo Riva (Córdoba)
Luciano García Martín (URBA)
Lautaro Lamas (Mar del Plata)
Tadeo Hereñú (Rosario)
Todos los campeones del Seven de la República
2025 Nordeste
2024 Mar Del Plata
2023 Buenos Aires
2022 Rosario
2021 Buenos Aires
2020 No se disputó
2019 Tucumán
2018 Córdoba
2017 Tucumán
2016 Cuyo
2015 Buenos Aires
2014 Buenos Aires
2013 Buenos Aires
2012 Buenos Aires
2011 Salta
2010 Córdoba
2009 Rosario
2008 Buenos Aires
2007 Cuyo
2006 Buenos Aires
2005 No se disputó
2004 Buenos Aires
2003 Buenos Aires
2002 Salta
2001 Buenos Aires
2000 Rosario
1999 Buenos Aires
1998 Rosario
1997 Rosario
1996 Buenos Aires
1995 Rosario
1994 Buenos Aires
1993 Buenos Aires
1992 Noreste
1991 No se disputó
1990 Buenos Aires
1989 Buenos Aires
1988 Cuyo
1987 Provincia
1986 Capital
1985 No se disputó
1984 Córdoba
1983 Capital
1982 Invitación VII
1981 Capital
El ranking de campeones
Buenos Aires 17 títulos
Rosario 6 títulos
Cuyo 3 títulos
Capital 3 títulos
Córdoba 3 títulos
Tucumán 2 títulos
Salta 2 títulos
Nordeste 2 títulos
Provincia 1 título
Invitación VII 1 título
Mar Del Plata 1 título
Historial de campeones femeninos (mayores)
2025 Buenos Aires
2024 Buenos Aires
2023 Buenos Aires
2022 Buenos Aires
2021 Buenos Aires
2019 Tucumán
2018 Tucumán
2017 Buenos Aires
2016 Buenos Aires