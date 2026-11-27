El exPatronato Francisco Álvarez, campeón de la Copa Argentina 2022, se desempeña en Argentinos Juniors y está en la mira de River y Boca para el próximo mercado de pases. Al respecto, el presidente del club de La Paternal, Cristian Malaspina, reconoció que la intención es dejarlo ir en el próximo mercado de pases: "Lo vamos a vender", aseguró, tajante.

En los últimos días, el Xeneize volvió a poner al zaguero de 26 años entre sus prioridades. No es la primera vez, ya que Rodolfo Arruabarrena había querido sumarlo ni bien regresó al club a mitad de año. En el contexto actual, el Xeneize lo piensa como posible reemplazante de Lautaro Di Lollo, por quien esperan ofertas en el corto plazo. De todos modos, las charlas entre clubes aún no comenzaron formalmente.

Anteriormente, cuando el Vasco lo habia apuntado por primera vez, desde River habían llegado a hacer una propuesta para adquirir un porcentaje de la ficha. Ahora, su nombre vuelve a sonar fuerte en Núñez, donde se sabe que habrá una renovación en el puesto de marcador central. "River hizo una oferta en junio que eran 3 millones a pagar en 2 años y hasta ahora no hubo otro club que haya hecho", reconoció Malaspina en el No Podemos Perder, programa del canal de streaming Azz.

Si bien esa oferta fue rechazada, el propio presidente del club de La Paternal sabe que en esta ventana de fin de año deberá dejar ir a Álvarez, uno de los referentes de su equipo, con quien hubo recientemente un cortocircuito por declaraciones sobre la situación del club. "Lo vamos a vender", reconoció sin vacilar. Y, consultado sobre una preferencia, dado que River y Boca lo quieren, sentenció: "Se lo va llevar el que ponga más plata".

Cabe recordar que la llegada de Tobías Ramírez a fines de marzo de 2026 se dio en un escenario similar. Argentinos afrontaba la etapa inicial de la crisis que hoy lo aqueja y necesitaba hacer caja. Ante esto, el Millonario desembolsó poco más de 4,5 millones de dólares por el defensor central de, entonces, 19 años. Aunque lleva disputados apenas 45 minutos con la banda roja, el juvenil es parte del proyecto 2027, temporada en la que se espera que tenga más espacio, consigna TyC Sports.