Este sábado, la actividad correspondiente a la penúltima fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 comenzó con la tercera práctica del fin de semana. En el Circuito Internacional de Lusail, en Qatar, el ensayo tardó en tener a todos los pilotos en pista.

El inicio de la tercera práctica tuvo a Pierre Gasly solo en la pista durante los primeros diez minutos. El francés aprovechó para recuperar el tiempo perdido tras el accidente sufrido en la segunda práctica libre, cuando se excedió en la curva 14 del circuito.

Después de ese lapso fue Franco Colapinto el segundo en salir a pista y en su primer intento veloz consiguió un tiempo de un minuto, 25 segundos y 478 milésimas. Con eso le bastó para superar por 344 milésimas a Gasly.

Con más pilotos en pista, Max Verstappen se convirtió en referencia con un tiempo de un minuto, 23 segundos y 577 milésimas. Lejos quedó Colapinto, a casi dos segundos de distancia.

Promediando la sesión, George Russell ostentaba el mejor tiempo con un registro de un minuto, 22 segundos y 983 milésimas, 146 milésimas más rápido que Kimi Antonelli, su compañero de equipo. El tercero era Oscar Piastri a 555 milésimas, mientras que Colapinto estaba en la 13ª posición, momento en el que volvió a la pista.

A 15 minutos del final de la sesión, Verstappen quebró el tiempo de Russell, pero luego fue superado por Antonelli, que marcó una vuelta de un minuto, 22 segundos y 400 milésimas. Russell también mejoró su tiempo y volvió a relegar a Verstappen: el británico quedó a 249 milésimas y el neerlandés a 510 del británico.

Colapinto mejoró su vuelta a 12 minutos del final de la práctica, pero quedó lejos, a dos segundos y 238 milésimas del mejor tiempo, en el 15° puesto. Gasly, su compañero de equipo, mejoró el rendimiento y se ubicó 13° a un segundo y 981 milésimas del líder.

La mala noticia para Alpine es que tanto Audi (Gabriel Bortoleto) como Haas (Oliver Bearman) consiguieron poner un auto por delante de los dos de su equipo. Ni hablar de Racing Bulls, cuyos dos autos están por encima de los Alpine. En el final, cuando intentaba sus últimas vueltas, Colapinto tuvo un encontronazo con Lance Stroll que, por fortuna, no terminó en consecuencias mecánicas.

Las noticias no fueron buenas para el equipo francés al cabo del tercer ensayo. Hulkenberg (11°) y Bortoleto (12°), de Audi, terminaron por encima de Gasly (14°) y Colapinto (16°) y mostraron que hay riesgo de eliminación en Q1 para los pilotos de Alpine, que deberán estar finos en la Clasificación de este mismo sábado a partir de las 15.