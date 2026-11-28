Este viernes por la noche, la selección argentina de talla baja enfrentó a su par de Paraguay en el marco de las semifinales del Mundial que se disputa en la ciudad de Rabat, Marruecos.

La defensora del título (ganó la copa en Buenos Aires en 2023) llegó a esta instancia tras un épico triunfo frente a Egipto por 3-2; mientras que el combinado paraguayo debió imponerse ni más ni menos que a Brasil por 4-3.

Paraguay fue superior a lo largo del encuentro frente a la Argentina y consiguió retirarse al descanso con victoria parcial por 1-0. En el complemento el combinado paraguayo aumentó la distancia y ahí llegó el descuento argentino con un zapatazo de Martín Antúnez que dejó las cosas 1-2. Pese a la mayor cercanía en el marcador, no hubo reacción: Paraguay ganó por 4-1 y se clasificó a la final.

Argentina quedó relegada a la disputa del partido por el tercer puesto. Dicho encuentro será ante Bolivia, que cayó por 7-2 ante Marruecos en la semifinal, el domingo 29 a partir de las 17; mientras que el combinado guaraní se medirá con el anfitrión ese mismo día a partir de las 19 para intentar obtener la Copa del Mundo.

El plantel argentino cuenta con el paranaense Ángel Ielpo, mientras que los demás integrantes son: Agustín Ledesma, Carlos Sánchez, Facundo Rojas, Mario Cano, Eduardo Rolón, Cristian Soto, Franco Chazarreta, Pedro Gugliotta, Martín Antúnez, Lucas Deamigo, Mario Nieva, Giovani Caxal, Marcos Mulhall y Mariano Rojas.