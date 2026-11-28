Este sábado por la madrugada argentina comenzó la disputa del Seven de Dubái en el marco del World Rugby Seven Series. El seleccionado argentino masculino, Los Pumas 7’s, formó parte de la Zona A y disputó sus tres encuentros durante esta jornada.

El primero de todos fue frente a Sudáfrica y el equipo conducido por Santiago Gómez Cora se impuso por 26-19. En dicho encuentro, que se fue 12-12 al entretiempo, Luciano González anotó tres tries y Matteo Graziano aportó uno para el triunfo argentino. Tres de los tries fueron convertidos: dos por Santiago Vera Feld y uno por Santiago Mare.

Luego llegó la victoria frente a Estados Unidos por 35-24 en un cotejo que se fue 14-12 en favor de Argentina hacia el descanso. Los tries argentinos fueron de González (convirtió dos), Graziano, Santiago Vera Feld y Martiniano Arrieta. Vera Feld convirtió todas las anotaciones argentinas.

Horas más tarde, en el mediodía argentino, el rival fue Australia y Argentina lo superó por 26-17. Este encuentro se fue al descanso con victoria parcial de Los Pumas por 12-5 y los tries fueron conseguidos por González, Santino Zangara, Sebastián Dubuc y Marcos Moneta. Joaquín Pellandini, Vera Feld y Moneta convirtieron tres de esos cuatro tries argentinos.

Con tres victorias, Argentina sumó nueve puntos y pasó como líder de la Zona A, por lo que deberá jugar este domingo a partir de las 7.06 por las semifinales del campeonato. En caso de perder, el partido por el tercer puesto será a las 12.03; mientras que si gana disputará la final a partir de las 13.11.

El plantel completo es el siguiente: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santino Zangara, Santiago Vera Feld, Santiago Mare, Luciano González, Marcos Moneta, Martiniano Arrieta, Francisco Calello, Joaquín Pellandini, Juan Batac y Sebastián Dubuc.

Resultados de Argentina

-Zona A:

26-19 vs. Sudáfrica.

35-24 vs. Estados Unidos.

26-17 vs. Australia.