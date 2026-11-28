Este sábado por la tarde de Argentina se desarrolló la clasificación correspondiente al Gran Premio de Qatar, en el Circuito Internacional de Lusail. Después de la última práctica, la expectativa pasaba por el duelo entre los pilotos de Mercedes y para ver si Franco Colapinto conseguía superar la Q1.

Q1

Durante el desarrollo del primer tramo clasificatorio, George Russell demostró de entrada que sería uno de los pilotos a vencer, registrando un tiempo de un minuto, 22 segundos y 557 milésimas. El piloto de Mercedes inauguró el duelo con Kimi Antonelli con una ventaja de 151 milésimas.

En cuanto a Colapinto, si bien estuvo rozando la eliminación, cerró con un 16° puesto que le permitió avanzar hacia la Q2. Su tiempo de un minuto, 24 segundos y 274 milésimas fue suficiente para evitar la eliminación en el primer corte clasificatorio.

Los eliminados en este tramo fueron Carlos Sainz, Alex Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas y Sergio Pérez. Williams, Aston Martin y Cadillac se despidieron de arranque.

Q2

En la Q2 el corte era notorio. Mercedes, McLaren, Red Bull, Ferrari y Racing Bulls metieron a sus pilotos en la Q3 con una diferencia notable respecto a los que quedaron en el camino.

En la pugna por el sexto puesto de equipos, Alpine perdió con Haas, que consiguió poner a Oliver Bearman en el undécimo lugar. Detrás quedó Pierre Gasly y posteriormente se ubicó Gabriel Bortoleto (Audi).

Franco Colapinto clasificó 14° con un tiempo de un minuto, 23 segundos y 659 milésimas, a cinco décimas de Liam Lawson, el 10°. Rafael Camara y Nico Hulkenberg fueron los otros dos eliminados.

Adelante, el mejor tiempo volvió a ser de Russell, que esta vez registró un minuto, 22 segundos y 79 milésimas, seguido por Isack Hadjar y Antonelli.

Q3

En el último corte clasificatorio volvió a lucirse Russell, que registró un tiempo de un minuto, 21 segundos y 695 milésimas, dejando por detrás a su compañero de equipo, Antonelli, quien recriminó a la radio del equipo el hecho de que lo enviaran primero a la pista a buscar su mejor tiempo. Lando Norris obtuvo el tercer lugar.

Finalizada la clasificación, lo que queda por delante es la carrera, que será este domingo a partir de las 13 para definir al penúltimo ganador del año en la Fórmula 1.