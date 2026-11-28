Después de un largo recorrido en todo el año, Estudiantes de La Plata llegó a la definición de la Copa Libertadores 2026. Este sábado, en el estadio Centenario de Montevideo, el conjunto platense enfrentará a Palmeiras en la definición del torneo para intentar obtener su quinta consagración en el certamen.

El partido comenzará a las 17 y contará con el arbitraje de Jesús Valenzuela. Los jueces asistentes serán Jorge Urrego y Tulio Moreno, mientras que Alexis Herrera y Jhon Gallego serán cuarto y quinto árbitro. El responsable del VAR será Juan Soto, acompañado por los AVAR Yender Herrera, Alexander Guzmán y David Rodríguez.

En su recorrido hasta la definición del certamen, el Pincha terminó segundo del Grupo A con nueve puntos por detrás de Flamengo (16) y habiendo logrado la clasificación en la última fecha al vencer a Independiente Medellín (7) por 1-0 en el estadio UNO - Jorge Luis Hirschi.

Ya en octavos de final, su primer rival fue Universidad Católica, al que derrotó por 4-1 en el global con una soberbia actuación en Chile, donde se impuso por 3-0. En cuartos de final su contrincante fue Corinthians, al que venció por 2-1 en el global con un triunfo en Brasil por 1-0 que le dio la clasificación.

En semifinales debió recurrir a los penales luego de empatar 0-0 en el global con Flamengo, en los que finalmente se impuso por 3-2, aguantando más de 40 minutos como visitante con un futbolista menos por la expulsión de Baltasar Rodríguez.

El camino de Palmeiras comenzó con un segundo puesto en el Grupo F con 11 puntos por detrás de Cerro Porteño (13) aunque con una notable ventaja sobre el tercero, Sporting Cristal, que sumó seis puntos.

En octavos de final su rival fue justamente Cerro Porteño, al que eliminó luego de empatar como local (1-1) y vencer como visitante (1-0) con un global de 2-1 a su favor. En los cuartos de final tuvo que recurrir a los penales, ya que ganó en la ida por 1-0, pero perdió 3-2 en la vuelta frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. En las ejecuciones desde los 12 pasos ganó por 4-3.

En las semifinales ganó en la ida como visitante por 2-1 ante Fluminense, pero en la vuelta cayó 1-0 como local y debió volver a recurrir a los penales para intentar avanzar de fase. Y lo volvió a conseguir, por se impuso por 5-3 en las ejecuciones desde los 12 pasos y dejó atrás al Flu.

Ambos equipos pondrán lo mejor que tienen a disposición para este encuentro, con la particularidad en Estudiantes de que podría formar con el larroquense Gastón Benedetti desde el arranque.

Si es así, los de Alexander Medina saldrán al campo con: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.

En frente, Abel Ferreira, conductor del conjunto brasileño, plantea tres dudas en el mediocampo: falta definición entre Lucas Evangelista y Andreas Pereira, entre Joaquín Piquerez o Arthur y entre Vítor Roque y Mauricio.

De primar las primeras opciones, el equipo saldría con: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, José López y Vítor Roque.

Estudiantes tiene cuatro Copas Libertadores a lo largo de su historia, la última de ellas obtenida en 2009 frente a Cruzeiro; mientras que Palmeiras suma tres consagraciones, dos de ellas con este mismo entrenador, en 2020 y 2021. Además fue finalista en la edición 2025, en la que cayó ante Flamengo por 1-0.