Sebastián Valdez (foto) anotó el gol del "Rojo", pero luego erró su penal en la tanda.

El primer partido de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional tuvo lugar en el estadio José Amalfitani, en donde Vélez Sarsfield recibió a Independiente. El árbitro de este encuentro fue Facundo Tello, acompañado en el VAR por Salomé Di Iorio.

Independiente se impuso por 3-1 en los penales luego de igualar el partido 1-1. Tres penales errados de forma consecutiva por el Fortín sentenciaron la serie pese a las dos atajadas de su arquero en la tanda.

El anfitrión salió a la cancha con: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Ronaldo Martínez.

En frente, el Rojo salió con: Santiago Mele; Leonardo Godoy, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Josías Palais; Felipe Tempone.

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