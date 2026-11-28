Este sábado llegó la cita para Estudiantes y Palmeiras. En el estadio Centenario de Montevideo, esos dos equipos definieron al ganador de la Copa Libertadores 2026. El árbitro del juego fue Jesús Valenzuela, acompañado en el VAR por Juan Soto, ambos de Venezuela.

El partido

El Porco salió a la cancha con: Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, Ramón Sosa; José López.

En frente, Alexander Medina formó a: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

La primera chance clara del partido fue para Estudiantes, con un remate de larga distancia de Guido Carrillo que se desvió en un rival y se fue pegado al poste izquierdo del arco defendido por Carlos Miguel. En esa misma jugada, el Pincha pidió una falta sobre Tiago Palacios que el árbitro no sancionó. Del córner ejecutado en esta misma jugada llegó un cabezazo de Carrillo que se fue apenas por encima del travesaño.

Sin ser superior en cuanto al manejo de la pelota, Ezequiel Piovi tuvo la siguiente chance del partido con un remate de larga distancia tras el rechazo de un tiro de esquina que se desvió en el camino y pasó cerca del ángulo superior izquierdo de la valla defendida por Miguel.

Ramón Sosa tuvo la primera ocasión de peligro en favor de Palmeiras, casi a los 30 minutos del primer tiempo. El paraguayo avanzó desde la derecha hacia el centro bordeando el área grande y sacó un remate cruzado que se fue desviado del arco defendido por Fernando Muslera, perdiéndose por el costado derecho.

Después de un tramo sin mayores acciones de peligro, un centro bombeado de Murilo Cerqueira cayó en la posición de Sosa que, solo decidió cabecear buscando el costado derecho de Muslera. Al cabezazo le faltó fuerza y no sorprendió al arquero uruguayo, que controló sin problemas.

Tras un gran desborde de Jhon Arias por izquierda (que comenzó con una visible retención de pelota del colombiano en el piso) la pelota le quedó a Lucas Evangelista, que llegó a línea de fondo e intentó el centro bajo para la llegada de un compañero y se encontró con Marcos Rojo, a quien el balón le rebotó y luego dio en el poste. En el rebote volvió a intentar el Verdao, pero Muslera controló sin inconvenientes. No pasó nada más en el primer tiempo.

La apertura del marcador llegó en el segundo tiempo. Luego de dos desbordes profundos por la banda izquierda encabezados por Arias, Palmeiras finalmente llegó al gol luego de un centro desde esa banda. El envío fue del ingresado Arthur Gabriel para el cabezazo de Jhon Arias, quien cabeceó hacia atrás para la llegada de Ramón Sosa. El paraguayo con pasado en Gimnasia La Plata definió abajo y venció a Muslera para el 1-0 parcial a los siete minutos.

Carrillo tuvo una gran chance para el empate después de un lateral jugado al área que cayó en su posición luego de cruzar de lado. El remate de chilena del atacante buscó el costado derecho y debajo de Miguel, que con una gran estirada impidió la igualdad del León.

Un muy buen centro desde la derecha impulsado por Palacios alcanzó a Edwuin Cetré por la izquierda, que cabeceó cruzado y encontró una nueva respuesta de Miguel para rechazar el remate. Desde el gol era mejor el León, pero no conseguía una jugada clara para ilusionarse con el empate.

Un zurdazo de Tomás Palacios estuvo a punto de convertirse en el gol del empate. Fue tras un tiro libre impulsado desde el costado derecho del ataque que, tras un rechazo del fondo brasileño, le quedó al defensor. El remate del central dio en el lateral de la red por el lado externo y provocó el grito de algunos hinchas engañados por la perspectiva, pero fue saque de arco.

El tiempo pasó y nada más modificó el marcador. Estudiantes empujó sin ideas, como en todo el partido, y acabó perdiendo por 1-0. Palmeiras gritó campeón por cuarta vez en su historia, tercera en los últimos siete años.