En la noche de este sábado se disputarán dos de los cuatro partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Estos partidos definirán cómo se conformará la primera de las dos semifinales del campeonato al que le quedan pocas semanas antes de su definición.

20: Vélez - Independiente

En el estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield recibirá a Independiente por los cuartos de final del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 20 y tendrá el arbitraje de Facundo Tello, acompañado en el VAR por Salomé Di Iorio. La transmisión de este encuentro estará a cargo de TNT Sports.

El Fortín llegó a esta instancia del torneo luego de finalizar en el tercer lugar de la Zona A con 28 puntos y superar en los octavos de final a Belgrano de Córdoba tras imponerse por 3-1 en los penales, luego del 2-2 en el desarrollo de los 120 minutos de juego.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto está clasificado a la próxima Copa Sudamericana, pero apuesta a imponerse en el certamen local para ir a la Copa Libertadores 2027 luego de quedarse sin torneos internacionales durante 2026.

Para este partido los convocados por Barros Schelotto son:

El Rojo, por su parte, llega a esta fase luego de finalizar séptimo en el Grupo A en el que sumó 23 puntos y quedó muy cerca de la eliminación. En octavos de final dio cuenta de Argentinos Juniors, al que se impuso como visitante por 2-1 en los 90 minutos de juego, por lo que llega con menos cansancio que su rival.

Con 47 puntos en la Tabla Anual, Independiente necesita de otros resultados para lograr la clasificación a la Copa Sudamericana. Requiere de la consagración de Boca en la edición de este año (cumplido), que Estudiantes gane la Copa Libertadores y que el Clausura se lo lleve alguno de los equipos que componen el Top 10 de la Tabla Anual. Por otra parte, si gana el Clausura jugará la Copa Libertadores.

Para este partido, los elegidos por Jádson Viera son:

22: Instituto - River Plate

En el estadio Monumental de Alta Córdoba, Instituto tendrá una parada brava frente a River Plate a partir de las 22. El duelo por los cuartos de final tendrá a Nazareno Arasa como árbitro, acompañado por Lucas Novelli en el VAR. La transmisión será de ESPN premium.

La Gloria juega como local luego de imponerse en la Zona A en la que obtuvo 34 puntos para ser el primero; mientras que en los octavos de final sufrió ante Huracán por haber jugado los últimos minutos con un futbolista menos (Giuliano Cerato se fue expulsado), pero se impuso por 2-1.

En la Tabla Anual llegó a 55 unidades y quedó octavo, apenas a dos puntos de los puestos de Copa Libertadores y ya clasificado a la Copa Sudamericana. La única forma de acceder al máximo torneo continental será imponiéndose en su duelo frente a River Plate de este sábado.

Para este juego, el entrenador Diego Flores eligió a:

El Millonario llegó a esta fase luego de quedar cuarto en la Zona B con 26 puntos, por lo que definió como local en los octavos de final ante Lanús, equipo al que derrotó por 3-1 para avanzar de fase.

River cerró la Tabla Anual con 55 puntos con los que terminó séptimo, fuera de los puestos de Copa Libertadores y clasificado a la Copa Sudamericana 2027. De ganar el Clausura, el equipo Millonario jugará el máximo certamen continental y esa es la única vía que tiene para hacerlo.

Para este partido, Leonardo Ponzio convocó a: