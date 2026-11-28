Este viernes a lo largo de la tarde y la noche se disputaron los encuentros de vuelta de tres de las cuatro series de los cuartos de final del Reducido en el torneo de la Primera Nacional. De esta manera se definieron los tres primeros clasificados a las semifinales del certamen de ascenso.

Atlanta - Ciudad de Bolívar

El primer partido de la jornada fue entre Atlanta y Ciudad de Bolívar en el estadio León Kolbowski. En la ida, el Bohemio se impuso por 1-0 en condición de visitante, por lo que le bastaba con perder por un gol para clasificar a la próxima instancia, ya que contaba con ventaja deportiva por su ubicación en la fase regular.

Y tuvo que sufrir, porque Ciudad de Bolívar se impuso por 1-0 con el gol de Alex Díaz, conseguido a los 35 minutos del primer tiempo. Pese a que contó con una hora para dar vuelta la serie, el conjunto Celeste no consiguió el resultado y acabó quedando eliminado.

Clasificado a las semifinales, Atlanta espera por el vencedor en la serie entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy que se definirá este sábado a partir de las 20. En el encuentro de ida ganó el equipo jujeño por 1-0, pero a Madryn le alcanzará con una victoria para avanzar, ya que cuenta con ventaja deportiva.

Tristán Suárez - Gimnasia y Tiro

En la noche del viernes hubo dos partidos en simultáneo a partir de las 21. Uno de ellos se disputó en el estadio 20 de Octubre, en Ezeiza, donde Tristán Suárez recibió a Gimnasia y Tiro de Salta. En la ida, disputada en el norte del país, habían igualado 0-0, por lo que al Lechero, que perdió la chance del primer ascenso, le bastaba con un empate.

Y no fue fácil, porque a los cuatro minutos del segundo tiempo llegó la ventaja para el Lobo con el tanto de Rinaldi que los metía en las semifinales. Sin embargo, Gallo igualó las acciones a los 21 minutos y el partido consumió el tiempo restante con ese tanteador final: fue 1-1 y clasificación para Tristán.

En la próxima instancia se medirá con Colón, equipo ante el que contará con ventaja deportiva y al que en primer término visitará en Santa Fe para posteriormente recibirlo en Ezeiza. Tristán Suárez contará con ventaja deportiva en dicha serie.

Deportivo Morón - Colón

El otro partido que comenzó a las 21 fue en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en donde Deportivo Morón recibió a Colón. En el partido de ida igualaron 0-0, por lo que un empate le bastaba al Gallo para avanzar de fase por la ventaja deportiva.

Sin embargo, el Sabalero dio un golpe sobre la mesa y a los tres minutos del segundo tiempo llegó al gol por medio de Agustín Toledo. Con el 1-0 parcial controló el juego y en los instantes finales tuvo chances para ampliar la ventaja a partir de la expulsión de Santiago Kubiszyn, que dejó a los locales con uno menos a los 41 minutos.

De esta forma, Colón fue el único equipo hasta el momento que consiguió avanzar de fase pese a la desventaja deportiva. En la próxima instancia del torneo deberá enfrentar a Tristán Suárez y nuevamente necesitará ganar para poder seguir en carrera.