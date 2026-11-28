La UER venció a Santa Fe en una de sus presentaciones por el torneo masculino (Foto: Prensa UER).

A lo largo del sábado hubo actividad en El Plumazo y La Tortuguita en el marco de la 42ª edición del Seven de la República. La Unión Entrerriana de Rugby presentó tres equipos: dos masculinos (el B juega en la segunda división) y uno femenino que afrontaron sus encuentros a lo largo de la jornada.

El seleccionado masculino principal participó de la Zona Campeonato en la que compartió el Grupo 2 con Cuyo, Santa Fe y Oeste.

La jornada comenzó con una sólida victoria ante Oeste por 48-5, le siguió un disparejo duelo ante Santa Fe en el que se impuso por 36-12 y concluyó con un duelo sumamente igualado ante Cuyo que fue triunfo por 14-12.

Con las tres victorias, el seleccionado entrerriano avanzó a la disputa de la Copa de Oro, cuyas semifinales se jugarán a las 16.40 del domingo. Entre Ríos deberá enfrentar a la Unión Cordobesa de Rugby, que se impuso en la Zona 3 con victorias ante Santiago del Estero (24-14), Alto Valle (45-10) y Rosario (24-17).

En la Segunda División del rugby masculino, Entre Ríos forma parte de la Zona 6 y en ella comenzó con victorias frente a Austral (19-7) y Andina (33-7), por lo que el domingo enfrentará a Formosa y Chubut para cerrar su participación en el grupo.

El seleccionado femenino, por su parte, no tuvo una buena jornada en el décimo torneo de esta rama y perdió sus tres encuentros de la Zona Campeonato frente a Nordeste (34-0), Buenos Aires (31-0) y Cuyo (22-0). A partir de las nueve de la mañana del domingo enfrentará al tercero de la Zona 2 en las semifinales por el quinto puesto.

Resultados y fixture de Entre Ríos

-Femenino:

Sábado 28/11:

0-34 vs. Nordeste.

0-31 vs. Buenos Aires.

0-22 vs. Cuyo.

Domingo 29/11:

9: vs. 3° Zona 2.



-Masculino B:

Sábado 28/11:

19-7 vs. Austral.

33-7 vs. Andina.

Domingo 29/11:

9.40: vs. Formosa.

17.20: vs. Chubut.



-Masculino A:

Sábado 28/11:

48-5 vs. Oeste.

36-12 vs. Santa Fe.

14-12 vs. Cuyo.

Domingo 29/11:

16.40: vs. Córdoba.