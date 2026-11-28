Sionista se puso 2-0 en la serie y podría liquidar la historia este domingo.
Este viernes por la noche se disputaron los segundos partidos de las series semifinales de la Liga Provincial de Mayores de Básquet masculino. En Paraná y Santa Elena se desarrolló la acción correspondiente a esta jornada en la que los locales, el Centro Juventud Sionista y Urquiza Santa Elena, llegaron con ventaja.
En el caso de Sioni, el primer partido disputado el miércoles terminó con una ajustada victoria por 69-67 frente a Sportivo Peñarol de Tala, que fue al Moisés Flesler a sabiendas que tenía la desventaja deportiva y estaba obligado a llevarse un juego.
En el segundo partido, disputado este viernes, se repitió el ganador, pero esta vez con más ventaja: Sionista se impuso por 71-61 y puso la serie 2-0 en su favor.
El tercer juego será el domingo a partir de las 20, pero esta vez el Tricolor será local: de ganar, Peñarol estirará la serie a un cuarto juego que se disputará el viernes 4 de diciembre; mientras que una derrota lo dejará con las manos vacías y clasificará a los paranaenses a la final del certamen.
En el caso de Urquiza, el primer partido le otorgó una ajustada victoria por 72-66 frente a Ferrocarril de San Salvador, marcador que le permitió ponerse en ventaja en la serie, dejando solo dos chances al Verde para ganar como visitante -en el mejor de los casos y de llegar a un quinto juego-.
Esas opciones se redujeron todavía más este viernes por la noche, con una nueva victoria de Urquiza que prácticamente calcó el tanteador: esta vez el triunfo fue por 72-65. Con la serie 2-0 a su favor, el equipo que viste de naranja y negro está a tiro de la clasificación a la final.
El tercer partido entre ambos equipos será este domingo desde las 20 en San Salvador. De producirse un nuevo triunfo de Urquiza, la serie habrá finalizado; mientras que un triunfo del Verde estirará la definición al viernes 4 de diciembre, día en que se disputará el cuarto punto de la serie.