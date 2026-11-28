Este viernes por la noche se disputaron los segundos partidos de las series semifinales de la Liga Provincial de Mayores de Básquet masculino. En Paraná y Santa Elena se desarrolló la acción correspondiente a esta jornada en la que los locales, el Centro Juventud Sionista y Urquiza Santa Elena, llegaron con ventaja.

En el caso de Sioni, el primer partido disputado el miércoles terminó con una ajustada victoria por 69-67 frente a Sportivo Peñarol de Tala, que fue al Moisés Flesler a sabiendas que tenía la desventaja deportiva y estaba obligado a llevarse un juego.

En el segundo partido, disputado este viernes, se repitió el ganador, pero esta vez con más ventaja: Sionista se impuso por 71-61 y puso la serie 2-0 en su favor.

El tercer juego será el domingo a partir de las 20, pero esta vez el Tricolor será local: de ganar, Peñarol estirará la serie a un cuarto juego que se disputará el viernes 4 de diciembre; mientras que una derrota lo dejará con las manos vacías y clasificará a los paranaenses a la final del certamen.

En el caso de Urquiza, el primer partido le otorgó una ajustada victoria por 72-66 frente a Ferrocarril de San Salvador, marcador que le permitió ponerse en ventaja en la serie, dejando solo dos chances al Verde para ganar como visitante -en el mejor de los casos y de llegar a un quinto juego-.

Esas opciones se redujeron todavía más este viernes por la noche, con una nueva victoria de Urquiza que prácticamente calcó el tanteador: esta vez el triunfo fue por 72-65. Con la serie 2-0 a su favor, el equipo que viste de naranja y negro está a tiro de la clasificación a la final.

El tercer partido entre ambos equipos será este domingo desde las 20 en San Salvador. De producirse un nuevo triunfo de Urquiza, la serie habrá finalizado; mientras que un triunfo del Verde estirará la definición al viernes 4 de diciembre, día en que se disputará el cuarto punto de la serie.