Este sábado se desarrollaron los entrenamientos y las dos tandas clasificatorias correspondientes a la última fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional. En el autódromo de Viedma, Río Negro, el paranaense Exequiel Bastidas busca consagrarse campeón de la categoría habiendo llegado en el puesto de escolta.

Pese al deseo del paranaense, el mejor en la clasificación fue su rival por el título, Tomás Vitar. El piloto mendocino fue el más rápido de todos a bordo de su Nissan March registrando un tiempo de un minuto, 38 segundos y 174 milésimas, dejando por detrás a Juan Canela y Valentino Quattrocchi, a 96 y 109 milésimas, respectivamente.

Este triunfo le permitió al mendocino tomar 5,5 puntos de ventaja sobre el paranaense Bastidas, que clasificó 13° y estará obligado a remontar en las series del domingo para poder contar con chances de campeonato en la final. El de la capital entrerriana registró un tiempo que fue 870 milésimas más lento que el del vencedor.

Las series de este domingo serán dos: la primera comenzará a las 10.05 liderada por Vitar y Quattrocchi; mientras que la segunda tendrá en la cima a Canela y Martín Leston e iniciará a las 10.30. Bastidas partirá desde la séptima posición en la primera de las baterías clasificatorias.

Con el ordenamiento definido, la final comenzará a las 12.25 y determinará si Paraná cuenta con al menos un campeón en el cierre de la temporada automovilística del 2026.