Este fin de semana se desarrolla en Viedma, Río Negro, la 12ª y última fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional. Allí, en la previa al desarrollo de la última carrera de la temporada, los pilotos de la Clase 3 salieron a la pista a buscar el mejor tiempo posible rumbo a las series que se disputarán el domingo.

En el primer entrenamiento de la jornada se destacó Bautista Damiani, que marcó un tiempo de un minuto, 35 segundos y 620 milésimas. Cerca llegó Facundo Chapur, apenas 285 milésimas más lento; mientras que José Urcera terminó a 420 milésimas. El crespense Joel Gassmann terminó a dos segundos y 709 milésimas del mejor registro, en la 24ª posición.

El segundo ensayo cambió de líder. Esta vez fue Julián Santero quien marcó el mejor tiempo con un registro de un minuto, 35 segundos y ocho milésimas. Damiani bajó al segundo lugar con un registro que fue apenas 177 milésimas más lento que el del mendocino, mientras que Mauricio Lambiris ocupó el tercer lugar a 393 milésimas. Gassmann clasificó 19° en este ensayo, a un segundo y 714 milésimas.

Después de estos dos entrenamientos llegó el momento de la verdad: la Clasificación. El mejor tiempo de la jornada fue del uruguayo Lambiris, cuya vuelta de un minuto, 35 segundos y 280 milésimas fue suficiente para quedarse con el primer lugar. Detrás del uruguayo quedaron Chapur y Sebastián Gómez a 105 y 140 milésimas, respectivamente. El crespense Gassmann, por su parte, terminó 20° a un segundo y 216 milésimas del mejor tiempo del día.

El dato pasa por la ubicación del líder del campeonato, Agustín Canapino, que quedó en el sexto lugar y partirá tercero en la segunda serie clasificatoria del domingo. Santero, su principal contendiente, quedó 14° en la clasificación y tendrá que remontar en la serie si pretende dar pelea por el título en la final. Ambos protagonizaron una polémica durante la clasificación: cuando el mendocino cerraba su vuelta rápida perdió la línea en la pista por un bloqueo en la parte trasera y cuando retomó el camino casi toca el auto de Canapino, que también estaba en su registro veloz.

Las series serán dos este domingo: la primera a las 10.45 y la segunda a las 11.10, y definirán el ordenamiento para la carrera que comenzará a las 13.30 y determinará al campeón de la temporada 2026.