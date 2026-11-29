En el Circuito Internacional de Lusail, este domingo hubo acción correspondiente al Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. La penúltima fecha del calendario tuvo como principal candidato a George Russell, ganador de la clasificación y dueño del primer puesto en la partida.

En la largada, Franco Colapinto subió una posición y quedó 13° aprovechando la salida de pista de Arvid Lindblad, que retrocedió hasta el fondo de la grilla y poco después subió al 12° lugar tras superar a Pierre Gasly, su compañero. En la cima, George Russell largó bien y se adueñó de la cima, sin mayores cambios.

En la 10ª vuelta, un problema en los neumáticos llevó a Gabriel Bortoleto a ingresar a los boxes para el cambio, lo que llevó a Colapinto -uno de los dos pilotos con neumáticos duros- al undécimo puesto. Apostando por hacer menos paradas que sus rivales, el argentino comenzaba a subir posiciones.

Con más pilotos ingresando a boxes, Colapinto quedó en el octavo lugar al menos de manera temporal, ya que Max Verstappen lo presionó desde atrás desde el momento en el que regresó a pista, superándolo poco después durante la 13ª vuelta. Los Alpine quedaron momentáneamente 9° y 10° (Colapinto y Gasly).

Con más pasos por boxes (el de Gasly incluido), Colapinto saltó al sexto puesto. Sin embargo, el argentino tenía que sostener el ritmo por más tiempo a la espera de su propio paso por los pits.

El de Pilar recién entró en la 28ª vuelta a boxes, pero su parada fue demasiado larga por una dificultad con el neumático delantero izquierdo y volvió a pista por detrás de Gasly, en el 14° lugar. Cuando paró se encontraba séptimo. En su retorno, también usó neumáticos duros.

Duró poco en el 14° puesto, ya que superó a Gasly y comenzó a descontarle a Nico Hulkenberg, del que estaba a más de 10 segundos de distancia, en la lucha por ingresar a los últimos puestos puntuables.

Desde el giro 32 comenzaron a ingresar por segunda vez los pilotos que apostaron a tres paradas, mientras que Colapinto, que fue por dos detenciones, se mantuvo en pista y escaló al 10° lugar.

En la 35ª vuelta se produjo el ingreso de Russell a boxes, pero su auto tenía problemas en la parte delantera y tardó demasiado en reingresar, lo que benefició a su compañero de equipo, Antonelli, que se quedó con el primer puesto en la pista.

Con el abandono de Fernando Alonso en la 37ª vuelta ya eran tres los pilotos que abortaron su carrera: Lindblad y Lance Stroll eran los otros dos. De allí en adelante hubo pocos cambios, con los pilotos muy distanciados entre sí.

Colapinto volvió a pasar por boxes en la 48ª vuelta, con lo que completó sus dos pasos por boxes y quedó a la espera de lo que ocurra con aquellos que quizás deban buscar su tercera parada. Su retorno a pista fue 13°, por delante de Gasly, en la posición que había ganado en pista.

En una carrera que fue sumamente lineal, Antonelli se quedó con la victoria por encima de Russell, su compañero de equipo, y Oscar Piastri completó el podio. Para Colapinto no hubo puntos: terminó 13°, por delante de Gasly. La próxima carrera será el fin de semana próximo en el autódromo Yas Marina de Abu Dhabi, en la que será la última fecha del año.