Este domingo se desarrolló la última final de la temporada de la Clase 3 del Turismo Nacional. En el autódromo de Viedma, Río Negro, Agustín Canapino se vio ante la posibilidad de consagrarse campeón por primera vez en su carrera en la categoría. Antes debieron desarrollarse las series y la carrera final.

En la primera serie clasificatoria se impuso el poleman Mauricio Lambiris, que completó los cinco giros de carrera en nueve minutos, 21 segundos y 990 milésimas. Lo siguieron Sebastián Gómez y Fabián Yannantuoni, que quedaron a 261 milésimas y a un segundo y 794 milésimas respectivamente.

Sin embargo, esa no fue la serie más rápida. Esa fue la que ganó Facundo Chapur, la segunda, que completó las cinco vueltas en ocho minutos, 10 segundos y 117 milésimas. Lo siguieron Bautista Damiani y Alfonso Domenech, que quedaron a 288 y 657 milésimas, respectivamente. El crespense Joel Gassmann finalizó noveno en esta serie.

Luego llegó el turno de la final. Canapino partió séptimo en la final a sabiendas de que con ese puesto le bastaba para ser campeón. Santero, que partió desde el noveno lugar, tenía que ganar y esperar que Canapino retroceda.

En la largada cambió ese escenario: Santero se tiró a superar a Canapino en la curva 1 y un toque llegó a poner a Canapino de costado, con lo que el mendocino pasó al cuarto lugar y el de Arrecifes retrocedió hasta el octavo puesto.

Al del Ambrogio Racing todavía no le bastaba para arrebatarle el campeonato a Canapino, por lo que fue vorazmente por el liderazgo, el que finalmente alcanzó al superar a Lambiris y Chapur en una misma maniobra. Santero era campeón, porque además Canapino estaba octavo.

Sin embargo, en la novena vuelta se produjo el toque entre Lucas Vicino y José Urcera que le permitió al de Chevrolet subir dos lugares y ubicarse sexto. Poco después se rompió un neumático del auto de Lambiris y Canapino se convirtió en quinto, posición suficientemente buena para consagrarlo campeón.

Con esas posiciones terminó la carrera: Santero ganó la carrera después de 35 minutos, 44 segundos y 485 milésimas, dejando por detrás a Damiani y Chapur. Canapino llegó quinto y le bastó para ser el campeón del torneo luego de una gran temporada. El crespense Gassmann acabó en el sexto lugar, protagonizando una buena remontada tras partir desde el 17° puesto.