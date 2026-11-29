En la ida, Juventud Unida goleó por 4-0 y se acercó a la clasificación (foto: San Justo Magazine).

Este domingo por la noche, Juventud Unida de Gualeguaychú disputará el encuentro de vuelta de la final de la Región Litoral Sur en el Torneo Federal Regional Amateur. Será en el estadio “La Vía”, donde recibirá a Colón de San Justo, al que venció por 4-0 en el encuentro de ida disputado en Santa Fe.

El árbitro del encuentro será Alejandro Scionti, acompañado por los jueces asistentes Franco Gauna y Gabriel Spreutels. El cuarto árbitro del encuentro será Tiago Albarracín, todos de la Liga de Casilda.

En el encuentro de ida, el Juve fue muy efectivo y se llevó una goleada a su favor que le permite soñar con la clasificación a la final por el ascenso. Buscará en ese sentido una revancha respecto a lo ocurrido en 2025, cuando disputó la final frente a Defensores de Puerto Vilelas y acabó quedando en las puertas del ascenso.

De cualquier manera, el conjunto conducido por Daniel Waldner ya logró la clasificación al Torneo Argentino del Interior, certamen que comenzará a disputarse a partir del próximo año y que será un intermedio entre el Torneo Federal A y el Torneo Federal Regional Amateur.

Volviendo al partido que se disputará este domingo, el entrenador del Juve no podrá contar con Patricio Pizarro, que sufrió una molestia física. En su lugar podrían ingresar Bruno García o Leandro González (si lo hace este último, Matías Labaroni jugaría como central).

Con esa duda, la formación iría con: Francisco Peralta; Matías Labaroni, González/García, Dante Verón, Federico López; Alexis Reynoso, Aramís Serafini, Joaquín Acevedo, Luciano Maidana; Jorge Rossi y Damián De Hoyos.

Los convocados

En frente, Mauricio Chiementin no dio pistas respecto a lo que pondrá desde el arranque para buscar la épica: debe ganar por cuatro goles de diferencia para contar con la chance de los tiros desde el punto de penal. Ganar con tres goles de diferencia no será suficiente para seguir en carrera.