Este domingo continuarán los cuartos de final correspondientes al Torneo Clausura de la Liga Profesional. Se disputarán dos partidos que determinarán a los rivales de uno de los encuentros de semifinales: el otro enfrentará a River Plate con Independiente en el estadio Monumental.

17: Rosario Central - Barracas Central

En el estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central recibirá a Barracas Central a partir de las 17 por los cuartos de final del certamen. El árbitro del juego será Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Silvio Trucco. La transmisión de este partido correrá por cuenta de ESPN premium.

El Canalla llegó a esta instancia luego de imponerse en la Zona B con 34 puntos y lograr la clasificación como líder. En los octavos de final del certamen se midió con Gimnasia de Mendoza, al que barrió con una victoria por 3-1 en condición de local. Ya clasificado a la Copa Libertadores, el Canalla busca el objetivo de gritar campeón en el año.

En frente estará una de las sorpresas de este torneo. El Guapo finalizó la fase de grupos en el quinto lugar de la Zona B del campeonato luego de acumular 26 unidades. Antes de este encuentro eliminó a Defensa y Justicia en condición de visitante tras vencerlo por 1-0. En la Tabla Anual acabó en la 12ª posición, por lo que su única forma de clasificar a la Copa Sudamericana es que algún equipo que no sea Independiente gane el Torneo Clausura. Por otra parte, de ganarlo por su cuenta jugará la Copa Libertadores.

20.30: Boca Juniors - Gimnasia La Plata

En el estadio Alberto J. Armando, Boca Juniors recibirá este domingo a Gimnasia La Plata por el último boleto a las semifinales del Torneo Clausura. El duelo comenzará a las 20.30 y contará con el arbitraje de Darío Herrera, acompañado en el VAR por Germán Delfino. La transmisión de este partido será de TNT Sports.

El Xeneize viene de finalizar segundo en la Zona A con 33 puntos, mientras que en los octavos de final eliminó a Independiente Rivadavia tras vencerlo por 2-0. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena vienen de obtener la Tabla Anual y la Copa Sudamericana, además de tener pendiente la final de la Copa Argentina a disputarse el miércoles frente a Platense, con lo que el Clausura es un objetivo más dentro de una serie de compromisos de importancia para el equipo Azul y Oro.

El Lobo platense llegó a esta instancia luego de finalizar tercero en la Zona B con 31 puntos y vencer a Newell’s en los octavos de final por 4-2. Clasificado a la próxima Copa Sudamericana por terminar quinto en la Tabla Anual con 57 puntos, el Tripero va por el ingreso a la Copa Libertadores, posible en caso de consagrarse en el Clausura.