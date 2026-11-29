Luego de finalizar en el cuarto lugar en su Hemisferio, Los Pumas accedieron a la disputa del encuentro por el séptimo lugar frente a Escocia, que terminó en el cuarto puesto entre los equipos que formaron parte del Hemisferio Norte. Dicho partido se disputó en el Allianz Stadium en Twickenham, Londres. El árbitro fue Pierre Brousset.

Para el arranque del partido, Felipe Contepomi eligió a: Rodrigo Martínez, Julián Montoya, Francisco Moreno; Guido Petti, Pedro Rubiolo; Juan González, Joaquín Moro, Juan Scelzo; Gonzalo García, Tomás Albornoz, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti; Ignacio Mendy, Gerónimo Prisciantelli y Rodrigo Isgro.

En frente, el head coach Gregor Townsend eligió a: Rory Sutherland, Ewan Ashman, D’Arcy Rae; Gregor Brown, Jonny Gray; Josh Bayliss, Rory Darge, Magnus Bradbury; Jamie Dobie, Finn Russell, Rory Hutchinson, Huw Jones; Darcy Graham, Kyle Steyn y Blair Kinghorn.

Argentina comenzó el encuentro con el pie izquierdo. Un buen ataque le permitió profundizar a los escoceses para llegar al primer try del partido. Jamie Dobie pisó el ingoal argentino a los ocho minutos y su try fue convertido por Finn Russell para el 7-0 parcial.

Pero desde entonces la Argentina reaccionó y tan solo dos minutos después empató el encuentro con el try de Tomás Albornoz que él mismo convirtió para el parcial 7-7.

No fue todo: luego de un try anulado por apoyar antes de tiempo, Argentina finalmente logró ponerse en ventaja con un ataque similar por el costado izquierdo. El autor del try fue Ignacio Mendy a los 29 minutos.

Solo cuatro minutos más tarde, a los 33, llegó un nuevo try, esta vez de Rodrigo Isgro, para el 17-7 parcial (ninguno de esos dos tries fue convertido). Dejando una muy buena impresión durante esos primeros 40 minutos, Los Pumas se fueron al descanso con ventaja de 10 puntos.

Tal como ocurrió en el arranque del primer tiempo, Escocia pegó de arranque en el complemento. Cuando solo iban cinco minutos de juego llegó el segundo try escocés por medio de Rory Darge, luego convertido por Russell para el 17-14 parcial. Entre el try y la conversión, el árbitro decidió la amonestación de Rodrigo Martínez luego de revisar las imágenes de una jugada previa, dejando a Los Pumas con un jugador menos durante al menos 10 minutos.

Cuando estaban terminando esos 10 minutos con un jugador menos llegó la amonestación para Rory Sutherland que esta vez le dejó la ventaja numérica a la Argentina. Y los Pumas si aprovecharon la ventaja: Julián Montoya apoyó en el ingoal escocés después de un buen maul para el 22-14 a favor del equipo argentino que fue 24-14 tras la conversión de Albornoz a los 17 minutos.

En un buen ataque que evolucionó de derecha a izquierda y terminó con el traslado de Juan Martín Scelzo, Argentina llegó a su quinto try del partido. El propio Scelzo amagó un pase para avanzar con pelota dominada y llegar al ingoal escocés y así poner el 31-14 (Albornoz convirtió su ejecución).

Aún en desventaja numérica, Escocia logró descontar luego de un buen avance de Rory Darge, que llevó la pelota hasta el borde del ingoal argentino. Desde allí jugaron un pase largo a la izquierda para Tom Jordan, que solo tuvo que zambullirse en el ingoal para el descuento y el 31-19 parcial a los 25.

Argentina controló los instantes finales del juego y consiguió el penal de Albornoz para llegar la diferencia a 15 (34-19). Sobre el final, un try de George Horne tras una buena carrera desde el centro a la derecha y la conversión de Russell pusieron cifras definitivas: 34-26.