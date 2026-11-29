Este domingo llegó el punto final de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol para las categorías formativas del certamen. Desde la cuarta a la novena división jugaron sus finales en el estadio Presbítero Bartolomé Grella para definir a los ganadores del 2026.

Cuarta División

La primera final de la jornada fue la de Cuarta División que midió a Patronato, el anfitrión, con el Atlético Neuquen Club. Juan Galli adelantó al Rojinegro en el tanteador, pero Felipe Arrúa igualó el marcador antes del final del encuentro. Con el 1-1 fueron a los penales, en los que Neuquen se impuso por 4-3 para quedarse con el título.

Quinta División

En la segunda final de la jornada se midieron los finalistas de Quinta División: Atlético Neuquen Club y Atlético Paraná. Y otra vez el que festejó fue el Pingüino, que en esta ocasión no debió recurrir a los tiros desde el punto de penal: fue 1-0 el triunfo del equipo del sur de la ciudad con el tanto convertido por Bautista Vega.

Sexta División

En la Sexta División hubo revancha para Patronato. El anfitrión de las finales se midió con Atlético Paraná en la definición de esta categoría y se impuso por 2-0 para quedarse con el título. Los autores de los goles fueron Santino Blázquez y Bautista Aime, de manera que el Patrón se quedó con el título.

Séptima División

En la siguiente final de la jornada los que definieron el título fueron Belgrano y Naranjitos. En dicha definición hubo triunfo para el Mondonguero por 1-0 con el tanto de Gerónimo Ceballos. De esta manera se transformó en la tercera institución en festejar un campeonato a lo largo de la tarde.

Octava División

El penúltimo partido de la jornada fue entre la Asociación River y el Atlético Neuquen Club para definir al ganador de la Octava División. En un partido peleado se impuso el equipo de la banda por 2-1 con los tantos de Jeremías Manrique y Joao Quinteros; mientras que Felipe Dalinger anotó el empate transitorio para el Pingüino.

Novena División

El último ganador de la jornada fue otra vez el anfitrión. En la final de Novena División Patronato se midió con Naranjitos y se impuso por 2-1 con los goles de Máximo Acosta y Alejo Mateo. El empate transitorio para Naranjitos lo convirtió Milo Rodríguez.

Con estos resultados, Patronato y Neuquen se consagraron en dos categorías y fueron finalistas en una categoría más, mientras que las dos victorias restantes fueron de Belgrano y Asociación River.

Campeones

-Cuarta División: Neuquen.

-Quinta División: Neuquen.

-Sexta División: Patronato.

-Séptima División: Belgrano.

-Octava División: Asociación River.

-Novena División: Patronato.