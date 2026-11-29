Argentina no jugó por el tercer puesto: se quedó con el lugar por la renuncia de Bolivia.

Este domingo concluyó la disputa del Mundial de Fútbol de Talla Baja 2026 en la ciudad de Rabat, Marruecos. Luego de perder ante Paraguay en la semifinal, la Argentina quedó relegada a jugar por el tercer puesto e imposibilitada de retener la corona obtenida en Buenos Aires en 2023.

Sin embargo, dicho partido por el tercer puesto no se jugó debido a que Bolivia se rehusó a presentarse al encuentro. Desde la selección boliviana denunciaron irregularidades arbitrales y organizativas del torneo luego de que suspendieran a Jerónimo Quispe, uno de sus jugadores, y al director técnico del combinado.

Con esta situación, la semifinal fue el último partido para el paranaense Ángel Ielpo con la selección, ya que había anunciado antes del certamen que iba a retirarse una vez que finalizara el torneo.

Sí hubo final y en la misma se enfrentaron Paraguay y Marruecos. El verdugo de Argentina se mantuvo imparable y barrió a Marruecos con una victoria por 7-2 para quedarse con el título pese a enfrentarse al anfitrión. De esta manera, los Karapé se tomaron revancha de lo ocurrido en 2023, cuando perdieron la final ante la Argentina y quedaron en la puerta del título.

Resultados de Argentina

-Grupo 3:

5-0 vs. Jordania.

3-1 vs. Irak (fue declarado empate tras un reclamo por mala inclusión).

5-1 vs. Brasil.

-Cuartos de final:

3-2 vs. Egipto.



-Semifinal:

1-4 vs. Paraguay.



-Tercer puesto:

vs. Bolivia (no se jugó por renuncia del combinado boliviano).