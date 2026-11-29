Este sábado por la noche se definió el cuarto y último cupo correspondiente a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional 2026. Tras las clasificaciones de Colón, Tristán Suárez y Atlanta, ese último lugar se lo disputaron Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy.

El partido se desarrolló en el estadio Abel Sastre, con arbitraje de Joaquín Gil. En la ida, el conjunto jujeño se impuso en su estadio por 1-0, con lo que el anfitrión de este segundo partido estaba obligado a llevarse la victoria para poder avanzar a la siguiente fase.

La apertura del marcador llegó temprano en el juego, a los 19 minutos del primer tiempo, cuando Luis Silba aprovechó su oportunidad y venció al arquero visitante para poner el empate en el global. Ese resultado ya era suficiente para que Madryn clasifique a la próxima instancia.

En ese contexto se dio la polémica. El árbitro del partido anuló el tanto del empate, anotado por el ex Patronato Joaquín Varela, debido a una supuesta mano del defensor al momento de controlar la pelota dentro del área chica tras el centro desde la derecha.

El partido siguió con el 1-0 en favor de Madryn hasta que a los 23 minutos del complemento llegó el segundo tanto. Fue Julián Cosi quien venció al arquero del visitante para estampar el 2-0 parcial con el que la ilusión de la clasificación parecía mucho más cercana para los madrynenses.

El Lobo empujó hasta el final, pero no fue hasta el minuto 46 del complemento que llegó el cabezazo de Octavio Bianchi para el descuento que dejó el tanteador 2-1 con el que finalizó el partido. Deportivo Madryn se metió en las semifinales.

En las semifinales, Colón se medirá con Tristán Suárez; mientras que el rival de Deportivo Madryn será Atlanta. La ventaja deportiva será para los dos equipos de Buenos Aires, que obtuvieron mejores resultados en la fase de grupos.