Gonzalo Montiel (centro) anotó el único tanto de un partido en el que River mereció más.

Por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Instituto de Córdoba recibió a River en el estadio Monumental Presidente Perón. El partido contó con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por Lucas Novelli.

Aunque se impuso por 1-0, River mereció más diferencia e incluso desaprovechó dos penales en un partido en el que no hizo más que acumular ocasiones de gol. En la próxima instancia del campeonato enfrentará a Independiente en el estadio Monumental.

El partido

Diego Flores puso en cancha a lo mejor que tenía a disposición, considerando la expulsión de Giuliano Cerato y la lesión de Alex Luna: Marcos Ledesma; Jonatan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Jonás Acevedo; Facundo Suárez.

En frente, Leonardo Ponzio dispuso a: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Santiago Espíndola; Tomás Galván, Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi.

La primera ocasión de peligro del partido sirvió para la apertura del marcador. Un remate de larga distancia de Santiago Espíndola fue contenido con un rebote largo por Ledesma, lo que habilitó a Gonzalo Montiel para definir en el rebote y estampar así el 1-0 parcial a los 13 minutos.

Encima poco después tuvo la chance del segundo tanto luego de un intento de centro de Galván desde la derecha que dio en la mano del ex Patronato Mosevich. De la ejecución se encargó Sebastián Driussi, que estampó su remate contra el poste derecho del arco de Ledesma a los 17 minutos.

Ya en la segunda mitad del partido, Galván tuvo la chance de poner el 2-0, pero tras filtrarse en la defensa de la Gloria al vencer a Mosevich en la disputa del balón, el mediocampista remató directamente afuera cuando intentó ajustar su remate contra el costado izquierdo del arco de Ledesma.

Instituto también tuvo una ocasión clara luego de un tiro libre ejecutado por Diego Sosa en el que Gustavo Abregú desvió el balón cuando Alarcón llegaba para el cabezazo. El remate del mediocampista no tuvo destino al arco y desaprovechó una de las pocas ocasiones de riesgo generadas por la Gloria.

Otra vez la presión en ataque le dio la chance a River del segundo gol. Correa se escapó tras el pase de Espíndola, pero al momento de definir no evitó el cuerpo de Ledesma, que desvió su remate. El propio Correa tuvo un nuevo intento luego de una cesión de Thiago Almada hacia atrás, pero su tiro besó el travesaño y se fue desviado.

River siguió acumulando chances y tuvo una nueva clara tras un balón aguantado por Correa al borde del área y jugado hacia la derecha para la llegada de Galván, que recibió el cruce del arquero local cuando se disponía a eludirlo: penal. Ledesma tuvo chance de remendar su error, porque el penal ejecutado por Almada fue al medio y el arquero desvió al córner con sus pies.

No fue lo último de River, que siguió generando y tuvo el gol poco después en un intento de Almada desde la izquierda que se fue apenas desviado por el costado izquierdo del arco defendido por Ledesma.

Luego lo tuvo Lucas Beltrán, que remató de cabeza tras un primer cabezazo de Nicolás Otamendi en el área, pero el remate del atacante se desvió en el pie de Ledesma y luego dio en el poste izquierdo, antes de irse afuera. No pudo ser para River, que aunque no lo liquidó, igual se impuso por 1-0 y avanzó de fase.

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