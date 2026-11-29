En el estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central recibió a Barracas Central en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro contó con el arbitraje de Pablo Dóvalo, mientras que el VAR estuvo a cargo de Silvio Trucco.

Aunque Central contó con más y mejores oportunidades para ganar el encuentro, el partido finalizó 2-2 con Barracas Central y debieron recurrir a los penales. En la tanda, el vencedor fue el Canalla por 3-2, resultado por el que avanzó de instancia y deberá medirse con el vencedor entre Boca Juniors y Gimnasia La Plata.

El Canalla comenzó el partido formando 4-3-3 con: Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jáminton Campaz.

En frente, Damián Ayude formó a: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Yonatthan Rak, Rodrigo Insúa; Esteban Rolón, Iván Tapia; Rodrigo Bogarín, Norberto Briasco, Enzo Taborda; Nicolás Orsini.

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