Este domingo se disputaron las semifinales y la final del Seven de Dubái, primera fecha del World Rugby Seven Series del que participa la selección argentina masculina de esta modalidad de rugby. El equipo conducido por Santiago Gómez Cora ganó de forma invicta la Zona A y esto lo clasificó a la semifinal, en la que enfrentó a Francia.

El elenco europeo se adelantó con el try de Stephen Parez Edo Martin al minuto de juego, pero Argentina lo empató antes del final por medio de Marcos Moneta, con lo que el parcial hacia el descanso era de 5-5.

En el segundo tiempo Argentina se adelantó con el try de Luciano González a los dos minutos, pero Francia lo dio vuelta con el try de Ali Dabo un minuto más tarde, esta vez convertido por Martin para el 12-10 a favor de los franceses. Sin embargo, un nuevo try de González dejó las cosas 15-12 y le dio la victoria a Los Pumas cuando quedaban solo dos minutos de juego.

En la definición tocó uno de los eternos candidatos: Fiyi. El combinado fiyiano superó la Zona B con victorias ante Nueva Zelanda (31-14), Francia (29-21) y España (34-0), lo que lo llevó a semifinales frente a Sudáfrica, al que también venció (19-17).

En la definición se adelantó con el try de Joseva Talacolo a los dos minutos, pero Santino Zangara también pisó el ingoal y las cosas se fueron 7-7 al descanso. En el segundo tiempo Santiago Vera Feld puso en ventaja a la Argentina, pero un nuevo try de Talacolo y otro de Akuila Dranivotua, todos convertidos, dieron vuelta el tanteador a favor de Fiyi para el 21-14 definitivo.

Argentina perdió la final, pero sumó muchos puntos en el campeonato: con 18 unidades está segundo y podrá intentar aumentar su cosecha el próximo fin de semana en el Seven que se disputará en Ciudad del Cabo. Ese será el último del año.

El plantel completo de la Argentina para este torneo fue el siguiente: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santino Zangara, Santiago Vera Feld, Santiago Mare, Luciano González, Marcos Moneta, Martiniano Arrieta, Francisco Calello, Joaquín Pellandini, Juan Batac y Sebastián Dubuc.

Resultados de Argentina

-Zona A:

26-19 vs. Sudáfrica.

35-24 vs. Estados Unidos.

26-17 vs. Australia.



-Semifinales:

15-12 vs. Francia.



-Final:

14-21 vs. Fiyi.