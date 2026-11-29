Este domingo se desarrollaron las series y la final de la Clase 2 del Turismo Nacional. En el autódromo de Viedma, Río Negro, se disputó la 12ª y última fecha de la categoría para definir al campeón del 2026 con el paranaense Exequiel Bastidas obligado a remontar si pretendía consagrarse campeón.

En la primera serie recuperó algunos lugares. Luego de clasificar 13° el sábado, el de la capital entrerriana terminó cuarto en la batería clasificatoria que ganó su principal contendiente al título, Tomás Vitar, que se aseguró más puntos luego de obtener la pole en la jornada del sábado. Le bastaron ocho minutos, 19 segundos y 460 milésimas al mendocino para quedarse con el primer puesto. Le siguieron Horacio Evolo, Valentino Quattrochi y Bastidas.

En la segunda serie el vencedor fue Gastón Iansa, pero requirió de ocho minutos, 24 segundos y 646 milésimas, con lo que su batería fue más lenta y debió largar segundo. El trío de líderes de esta serie lo completaron Martín Leston y Juan Canela.

Ya en la final y pese a largar séptimo, el paranaense Bastidas consiguió meter presión hasta el final y buscó a Vitar en su afán por quedarse con el título, pero no pudo ser. El mendocino fue inamovible en el primer puesto y obtuvo la victoria luego de 28 minutos, 49 segundos y 66 milésimas, seguido por Bastidas a dos segundos y 452 milésimas. Leston completó el podio.

Vitar fue campeón con 16 puntos de diferencia sobre Bastidas, que fue el piloto que más veces se subió al podio en la temporada: siete en total. Quedará para 2027 la opción de tomarse revancha en una categoría que le sentó bien a lo largo del 2026.