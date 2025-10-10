YPF y ENI firmaron un acuerdo clave para el proyecto de GNL en Argentina

Claudio Descalzi, CEO de ENI -Ente Nazionale Idrocarburi- y Horacio Marín, presidente de YPF, firmaron este viernes en Buenos Aires el acuerdo de ingeniería final –paso previo a la decisión final de inversión (FID)– para una de las fases del proyecto “Argentina LNG”, que aspira a ser el mayor desarrollo de exportación de GNL en la historia del país.

Esta etapa de la iniciativa contempla una capacidad inicial de 12 MTPA, ampliable a 18 MTPA, con exportaciones estimadas de hasta USD 20.000 millones anuales, según informaron las compañías. La intención es instalar dos plantas de licuefacción flotantes en las costas de Río Negro, con capacidad para 6MTPA, aunque podría sumarse otra. Se espera que se incorpore Shell y otro nuevo socio de envergadura que todavía no fue precisado por los involucrados.

Marín anticipó que ambas empresas esperan conseguir crédito bajo la modalidad de financiamiento de proyecto, con bancos internacionales, por USD 20.000 millones para cubrir al menos el 70% del costo de la infraestructura.

“Estamos hablando —lo que llamamos— de la descripción técnica final del proyecto, pero, como discutimos con Rusia, eso significa que se ha tomado la decisión final de inversión del proyecto técnico. Es decir, que todos los detalles técnicos del proyecto ya han sido definidos, están completamente terminados. Ahora solo tenemos que lanzar las licitaciones para poner números, cifras y costos junto a esta parte técnica. Así que es realmente un paso importante", dijo Descalzi en conferencia de prensa.

“Para nosotros es un paso importante, antes que nada, porque la Argentina posee una de las mayores reservas del mundo. Y si miramos ahora a los grandes proveedores, tenemos tres países principales. Uno de ellos es Estados Unidos, que se ha convertido en el primero, y esta fuente es importante. Europa será un mercado muy bueno, porque estamos aumentando el consumo de gas —aunque algunos digan que está bajando—. Estamos incrementando el consumo de gas en varios sectores, en la zona de drenaje y el índice de producción", agregó.

El presidente Javier Milei, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió horas antes con el CEO de ENI, el director de Operaciones de Recursos Naturales Globales y gerente general, Guido Brusco, y el director de Asuntos Públicos, Lapo Pistelli, en la residencia de Olivos. También participaron Marín, y el vicepresidente de Asuntos Públicos de la compañía, Lisandro Deleonardis.