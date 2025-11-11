La venta de autos usados creció casi el 12% en lo que va de 2025

El mercado automotor argentino mantiene su impulso en el segmento de los vehículos usados. Según datos del sector, entre enero y octubre de 2025 se comercializaron 1.602.941 unidades, lo que representa un aumento del 11,81% respecto del mismo período del año anterior, cuando se registraron 1.433.622 operaciones.

A pesar de que octubre mostró una leve retracción mensual, con 166.285 vehículos transferidos, el sector mantiene el optimismo. Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) En comparación con el mismo mes de 2024, la caída fue del 3,10%, mientras que respecto a septiembre (171.364 unidades) la baja fue del 2,96%. Sin embargo, el balance general del año sigue siendo ampliamente positivo.

El modelo más elegido volvió a ser el Volkswagen Gol y Gol Trend, con 9.037 unidades vendidas en el mes, consolidando su liderazgo histórico entre los autos usados. Le siguieron la Toyota Hilux (6.694 unidades) y el Chevrolet Corsa y Classic (4.616), completando el podio de los más buscados.

En cuarto y quinto lugar se ubicaron la Volkswagen Amarok (4.577) y la Ford Ranger (4.424), lo que confirma la fuerte presencia de las pickups en el mercado argentino. Detrás se posicionaron el Toyota Corolla (3.437), Ford EcoSport (3.389), Peugeot 208 (3.232), Fiat Palio (3.099) y Toyota Etios (2.700).