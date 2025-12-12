Shell aumentó sus combustibles en Paraná por tercera vez en 12 días

Shell aplicó durante la madrugada de este viernes un nuevo incremento en los precios de sus combustibles y acumuló así tres subas en los primeros días de diciembre. El ajuste se sumó al aumento aplicado el pasado 5 de diciembre, luego de un mes de noviembre que estuvo marcado por seis incrementos consecutivos en los surtidores.

De acuerdo con el relevamiento realizado, la nafta súper registró una variación de 20 pesos por litro, mientras que el resto de los productos también presentó subas, aunque de menor magnitud. Con esta actualización, los valores vigentes reemplazaron a los precios que se encontraban en las pizarras hasta la jornada anterior.

Los nuevos precios en Paraná

Tras el incremento aplicado este viernes, los valores vigentes en las estaciones de servicio Shell quedaron establecidos de la siguiente manera:

Súper: $1.799

V-Power Nafta: $2.050

Evolux: $1.828

V-Power Diésel: $2.061

Estos precios reemplazaron a los anteriores, que hasta ayer eran:

Súper: $1.779

V-Power Nafta: $2.036

Evolux: $1.807

V-Power Diésel: $2.048