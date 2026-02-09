Se confirmó la reapertura del mercado europeo, cerrado tras un brote de influenza aviar en 2025

A partir del 1° de marzo, la carne aviar argentina volverá a ingresar al mercado europeo. La noticia fue confirmada este lunes a partir, de la publicación del Reglamento 2026/278 en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE), difundió Bichos de Campo.

El mercado europeo estaba cerrado desde mediados del año pasado, cuando se detectó un brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en la provincia de Buenos Aires. Tras la recuperación de su estatus sanitario como país libre de esta enfermedad, en cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), el país realizó gestiones para conseguir la reapertura de este destino comercial de gran valor.

“La restitución de este mercado se sustenta en el control y la erradicación de IAAP en las granjas de producción avícola, y en la recuperación del estatus sanitario de Argentina como país libre de la enfermedad, alcanzados mediante el trabajo coordinado entre las autoridades nacionales y el sector productivo”, destacaron desde el gobierno.

En 2024, los envíos de estos productos y sus preparados hacia el bloque europeo alcanzaron un valor de 12 millones de euros, lo que representó un incremento del 140% respecto de 2023, según datos de Eurostat.

Asimismo, durante el período enero-noviembre de 2025, las exportaciones argentinas a la UE ascendieron a casi 17 millones de euros, con un aumento del 41% en comparación con el 2024.