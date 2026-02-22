Michel quiere saber cuántas empresas chinas obtuvieron beneficios fiscales del gobierno nacional

El diputado nacional Guillermo Michel presentó junto a su par Miguel Pichetto, un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo Nacional informe cuántos contribuyentes con residencia fiscal en China se han beneficiado por la aplicación de las ventajas diferenciales del Convenio de Doble Imposición Fiscal Argentina-China.

La iniciativa plantea “solicitar informe al Poder Ejecutivo Nacional, por medio del organismo que corresponda, sobre la ley 27.780 “Convenio con la República Popular China, para la eliminación de la doble imposición, con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y la prevención de la evasión y elusión fiscal, y su protocolo”, con el fin de determinar cuántas empresas estatales chinas obtuvieron beneficios fiscales por la aplicación del Convenio de Doble Imposición Fiscal Argentina-China.

“Argentina cuenta con convenios vigentes con al menos 23 países para mitigar ese tributo y así atraer inversiones. En el caso de China, el 18 de octubre de 2024, se publicó en el BO la ley 27.780 mediante la cual el Congreso de la Nación aprobó el CDI entre Argentina y China. Este Convenio se firmó el 2 de diciembre de 2018 pero recién se convirtió en ley en el año 2024 y está vigente en la actualidad”, se indica en los fundamentos del proyecto.

Asimismo, se afirma que este Convenio “incorpora como novedad un tratamiento diferencial para ciertas instituciones de propiedad o controladas por cada uno de los Estados contratantes. De este modo, otorga exenciones o alícuotas preferenciales por sobre las previstas para la generalidad de los casos en este CDI”.

“En particular, en el ítem 7 del Protocolo al Convenio, se listan las instituciones de propiedad o controladas por China y la Argentina que gozarán de este tratamiento diferencial, como −por ejemplo, en el caso de China− el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) o el Fondo para la Ruta de la Seda. Este listado podrá ser ampliado de común acuerdo por las autoridades competentes de ambos países. En este sentido, y a los efectos de conocer los datos que implica la aplicación de la ley 27.780 y con el interés de salvaguardar los intereses de la Nación, es que solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que informe a esta Cámara al respecto indicando cuántos contribuyentes con residencia fiscal en China se han beneficiado por la aplicación de las ventajas diferenciales que este CDI otorga por las rentas que obtengan en Argentina”.