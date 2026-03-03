Frigerio se reunió con productores en busca de destrabar el ingreso de cítricos entrerrianos a Estados Unidos

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió este lunes con integrantes de la Cámara de Exportadores de Cítricos del Noreste Argentino (Cecnea) y de la Federación de Citricultores de Entre Ríos (Fecier). Durante el encuentro analizaron el avance de las gestiones orientadas a la apertura del mercado de Estados Unidos para los cítricos dulces entrerrianos.

Tras la reunión, que se desarrolló en la Casa de Gobierno, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, quien también participó del encuentro, explicó el rol del gobierno provincial en el acompañamiento a los productores citrícolas para destrabar la apertura de ese mercado. "Esto es una interacción público-privada. La gestión que han hecho ellos desde el sector privado en Estados Unidos ha sido importantísima, es un avance muy grande", aseguró.

En esa línea, remarcó que "el gobernador, desde el inicio de su gestión, ha tenido este tema en agenda, lo ha hablado con los dos cancilleres anteriores y con quienes coordinaban el área de producción en su momento. Hubo cambios en el gobierno nacional, pero lo tenemos como prioridad", aseguró.

"Esta interacción del sector privado desde su lugar y el sector público desde el nuestro, para que podamos ir trabajando es fundamental", indicó el ministro, y agregó: "Es un trabajo conjunto. Es un tema que está en la prioridad de la agenda del gobernador, estamos muy contentos de recibir y ver las gestiones que está haciendo el sector privado".

Por su parte, el gerente ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino, Roberto Varela, explicó sobre la situación y el trabajo que vienen desarrollando: "Desde hace seis meses trabajamos con una consultora en Estados Unidos para que nos ayude a guiarnos en el sistema americano para llevar adelante un trámite que está demorado hace siete años allá, que es el análisis de riesgo de plagas. Es el que habilita, una vez que se formaliza el protocolo, a exportar cítricos dulces a los Estados Unidos". En ese sentido, aclaró que la demora responde a cuestiones político-administrativas en Estados Unidos y no técnicas.

En esa línea, el gerente ejecutivo remarcó que "tanto en el caso del embajador Alejandro Oxenford en Estados Unidos, como de la casa gris aquí en Entre Ríos y de la Secretaría de Agricultura de la nación, el tema está puesto sobre la mesa, nos han brindado toda la colaboración y nuestros contactos han sido al más alto nivel dentro del Gobierno de los Estados Unidos", concluyó.

En tanto, la presidenta de la Federación del Citrus de Entre Ríos, Melania Zorzi, señaló que la premisa del encuentro fue "transmitirle de primera mano a nuestro gobernador y a sus funcionarios el resultado de la visita que realizó la Cámara de Exportadores a Estados Unidos, que ojalá tenga perspectivas futuras muy rápidas y se concrete esta apertura", expresó.

Al referirse a la reunión, Zorzi la calificó como "muy importante" y agregó: "Queríamos estar cerca del gobernador para comentarle los avances, pero está informado y siguiendo paso a paso cada una de las etapas". Además, indicó que están "muy conformes porque el sector privado está trabajando y tenemos el acompañamiento del Estado provincial".

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos