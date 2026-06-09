Afirman que la tarifa eléctrica en Entre Ríos aumentó cinco veces más que los salarios desde 2024

El Centro de Investigación Social y Política de Entre Ríos (CISPER) difundió un informe en el que analiza el impacto de los aumentos tarifarios de la energía eléctrica sobre los ingresos de trabajadores estatales y docentes de la provincia. Según el estudio, entre febrero de 2024 y abril de 2026 la factura de luz para un hogar de consumo medio aumentó un 606%, mientras que los salarios crecieron en torno al 118%.

El trabajo toma como referencia una familia de dos o tres integrantes que reside en una ciudad entrerriana y posee equipamiento doméstico habitual, como heladera, lavarropas, una computadora, ventiladores y un uso moderado del aire acondicionado. Para ese perfil de consumo, estimado en 300 kilovatios hora (kWh) mensuales, la factura eléctrica pasó de aproximadamente 8.000 pesos en febrero de 2024 a 56.800 pesos en abril de 2026, con la aplicación de la Resolución 56/26 del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE).

Desde el centro de estudios señalaron que el dato adquiere relevancia cuando se lo compara con la evolución de los ingresos. “El ingreso no se multiplicó por siete, pero la factura sí”, remarcaron.

El informe sostiene que, mientras la tarifa eléctrica para hogares de ingresos medios se incrementó un 606%, los salarios docentes y estatales aumentaron alrededor de un 118% en el mismo período. Además, indicaron que ese cálculo contempla sumas no remunerativas, por lo que el incremento salarial formal sería aún menor.

Asimismo, destacaron que la Canasta Básica Total medida por el Indec creció un 108% entre febrero de 2024 y abril de 2026, porcentaje también muy inferior al aumento registrado en el servicio eléctrico.

El peso de la boleta sobre los ingresos

Uno de los aspectos centrales del estudio es la incidencia que tiene el pago de la electricidad sobre los salarios.

De acuerdo con los datos relevados, para un trabajador estatal la factura de 56.800 pesos representa actualmente cerca del 5,8% de sus ingresos mensuales, cuando en febrero de 2024 equivalía al 2,3%. En el caso de un docente con salario inicial, el peso de la boleta alcanza el 7,5% de sus haberes, frente al mismo 2,3% que representaba dos años atrás.

En ese sentido, los autores concluyen que la carga de la factura eléctrica sobre los salarios creció entre 2,5 y 3,5 veces en poco más de dos años.

La comparación también fue trasladada al tiempo de trabajo necesario para afrontar el gasto energético. Según el informe, en 2024 un docente necesitaba destinar medio día laboral para pagar la factura de luz, mientras que actualmente requiere 1,67 jornadas. Para un trabajador estatal, el costo equivale a 1,27 días de trabajo.

“Es el equivalente a más de un día de trabajo para pagar una sola boleta, antes de cubrir alquiler, alimentación, transporte o salud”, señalaron.

Cuestionamientos al esquema tarifario

El CISPER también cuestionó el diseño de la última resolución tarifaria aplicada en la provincia.

Según explicaron, a partir de los 150 kWh mensuales se incorporaron nuevos subtramos con valores de 225 y 259 pesos por kWh, lo que provoca que los consumos adicionales sean facturados a precios considerablemente más elevados que los primeros kilovatios consumidos.

De acuerdo con el informe, esta estructura implica que consumos considerados habituales —como utilizar una computadora durante la jornada laboral, encender el aire acondicionado algunas horas más o realizar lavados frecuentes— queden alcanzados por tarifas significativamente superiores.

Para los autores, este esquema genera un impacto regresivo sobre hogares de ingresos medios que no presentan consumos extraordinarios, pero que necesitan sostener actividades cotidianas vinculadas al trabajo, el estudio o el cuidado familiar.

Comparación con Santa Fe

El estudio incorpora además una comparación con la provincia de Santa Fe para medir el peso relativo de la energía eléctrica sobre los ingresos docentes.

Según los datos presentados, un consumo de 300 kWh mensuales representa en Entre Ríos el 7,5% del salario inicial docente, mientras que en Santa Fe ese mismo consumo equivale al 4,3% del ingreso de un maestro que recién inicia su carrera.

A partir de esa diferencia, el CISPER concluyó que la energía eléctrica tiene actualmente una incidencia significativamente mayor sobre los salarios entrerrianos que sobre los de la provincia vecina, situación que atribuyó a la evolución tarifaria registrada en los últimos dos años.