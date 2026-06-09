Inocencia fiscal: habilitan a grandes empresarios a incorporarse al régimen simplificado

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma a la Ley de Inocencia Fiscal que contempla recomendaciones de contadores para dotar al nuevo mecanismo de mayor seguridad para que los contribuyentes puedan entrar a Ganancias Simplificado sin ser fiscalizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Entre las novedades que incluye la iniciativa es que fija un mínimo para las discrepancias entre ARCA y el contribuyentes al momento de estimar el impuesto a las Ganancias a pagar y se eliminan restricciones de ingresos máximos anuales o patrimonio de las personas como limitantes, por lo que ahora se autoriza a ingresar a los calificados como grandes contribuyentes.

"Los contribuyentes que revistan el carácter de Grandes Contribuyentes Nacionales, conforme la categorización realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, podrán ejercer la opción de adhesión -o, en su caso, de permanencia- a la modalidad simplificada de declaración jurada del impuesto a las ganancias, al solo efecto de presentar la declaración jurada y efectuar su pago en término, de corresponder, bajo esta modalidad", dice uno de los cambios propuestos, publicó Ámbito.

Es de recordar que hasta ahora, tal como está escrita la norma, solo pueden entrar al sistema de Impuesto a las Ganancias Simplificado las personas que tengan ingresos hasta $1.000 millones al año o un patrimonio de $10.000 millones. El cambio elimina esos límites. También se elimina un inciso que prohibía expresamente a los grandes contribuyentes usar dólares que están fuera del sistema.

En cuanto al problema de las discrepancias, que había solicitado los contadores que se reunieron hace un par de semanas con el ministro, Luis Caputo, y el titular de ARCA, Andrés Vázquez, se hacen precisiones.