Precios fronterizos: Argentina se vuelve más cara y hay productos más baratos del lado uruguayo

La brecha de precios entre Salto y Concordia se ubicó en 15% en el mes de mayo de este año, según el último informe del indicador de precios fronterizos elaborado por el Observatorio Económico de la Universidad Católica del Uruguay, campus Salto.

La diferencia se mantuvo prácticamente sin cambios respecto a la medición de marzo, cuando la brecha fue de 15,1%, y sigue entre los niveles más bajos registrados desde que comenzó la medición en el año 2015. En concreto, el informe destacó que la brecha de precios de mayo se encuentra “en niveles históricamente bajos, similares a los observados en 2016 y 2017”. Mientras en 2015 adquirir la canasta relevada fue 30,97% más caro en Salto que en Concordia, la diferencia se redujo a 12,2% en 2016 y a 5% en 2017.

El País de Montevideo consignó que el indicador refleja las diferencias de precios de una canasta representativa de bienes transables entre Argentina y Uruguay. Considerando el conjunto de bienes seleccionados y sus ponderaciones en el gasto de consumo de los hogares, adquirir la canasta básica en Salto fue 15% más caro que en Concordia.

Sin embargo, al comparar los resultados con los registrados a comienzos de año, se observa una reducción de la brecha. En enero de 2026, adquirir la misma canasta en Salto costaba 40% más que en Concordia. En términos interanuales, los valores se mantuvieron en niveles similares ya que en mayo de 2025, la diferencia de precios entre Salto y Concordia fue de 14,24%.

Las diferencias de precios por productos

Alimentos y bebidas no alcohólicas: La división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una diferencia de precios de 9,1% entre Salto y Concordia en mayo de este año, el valor más bajo desde que el Observatorio Económico comenzó a elaborar el indicador de precios fronterizos.

Se trata además de la categoría de mayor incidencia dentro de la canasta relevada, ya que contempla 30 productos y representa el 49% de la ponderación total del índice. El informe señala que seis artículos, equivalentes al 20% de los productos relevados en esta división, presentan precios promedio más bajos en Salto que en Concordia. Asimismo, más del 60% de los productos analizados muestran diferencias inferiores al 50%.

En tanto, solo cuatro productos registran brechas de entre 50% y 100%, mientras que únicamente los postres en polvo superan el 100% de diferencia de precio entre ambas ciudades.

Entre los artículos con mayores diferencias a favor de Concordia se destacan los postres en polvo, con una brecha de 197%, seguidos por los fideos (76%), las galletitas dulces (74%), las lentejas (73,9%) y los refrescos (50,6%).

Por el contrario, algunos productos exhibieron precios más convenientes en Salto. Es el caso del jamón cocido, que presentó una diferencia de -38,9%, el polvo de hornear (-21,1%), el yogur común (-18,9%), el pan blanco envasado en rebanadas (-7,7%), la carne picada (-5,1%) y el chorizo (-3%).

Bebidas alcohólicas y tabaco: Esta división también alcanzó un mínimo histórico, con una brecha de precios de 27% entre Salto y Concordia. La mayor diferencia se observó en el vino, con 59,8%, seguido por los cigarrillos (35,8%), mientras que la brecha en la cerveza se redujo a 8,8%. En contraste, el whisky presentó precios más bajos en Salto, con una diferencia de -13%.

Prendas de vestir y calzado: En esta categoría, ambas ciudades prácticamente igualaron sus precios, al registrar una brecha de apenas 0,8%. Salto mostró precios promedio más bajos en el calzado deportivo para hombres y mujeres, así como en los jeans para hombre. La principal diferencia a favor de Concordia fue en el calzado deportivo infantil (40,6%), seguido por las remeras para niños (10,4%) y los jeans para mujer (3,7%).

Productos del hogar: La brecha de precios en este caso se ubicó en 14%. Mientras los textiles para el hogar presentaron precios más altos en Concordia, el resto de los artículos relevados fueron más caros en Salto. Entre las mayores diferencias se destacaron las pilas y baterías (44,6%), los detergentes (40,4%) y los tubos fluorescentes y lámparas eléctricas (27,6%). En sentido contrario, las sábanas y fundas (-23,3%) y las toallas (-11,9%) registraron precios más bajos en Salto.

Transporte y combustibles: En esta división se registró una brecha de 15,7%. En el caso de la nafta súper, los precios en Salto fueron 22,5% superiores a los de Concordia, aun considerando el beneficio de reducción del Imesi del 15% vigente en la frontera. Según el informe, sin ese beneficio la diferencia ascendería a 44%.

Por otra parte, el gasoil presentó precios más bajos en Salto (-6,7%), al igual que las cubiertas (-2,1%).

Comidas fuera del hogar: La diferencia de precios para consumir fuera del hogar se mantuvo en torno al 35%. Las mayores brechas se registraron en los refrescos (44,6%), seguidos por la pizzeta familiar (32,5%), la hamburguesa de carne roja al pan (32,3%) y el agua de mesa (21,3%).

Bienes diversos: En esta categoría la brecha se ubicó en 34%. Las mayores diferencias de precios correspondieron a los desodorantes (84%), shampoos (44%) y papel higiénico (22%), mientras que en la pasta de dientes la diferencia fue de 20% y en el jabón de tocador de apenas 2%.

Factores que explican el comportamiento de los precios

El informe señaló que el tipo de cambio en Argentina registró una baja de 0,3% respecto al informe de marzo de 2026, mientras que en Uruguay la reducción fue de 0,56% durante el mismo período. Asimismo, señaló que la inflación interanual en la región pampeana de Argentina (la que utiliza el Observatorio para realizar el relevamiento) alcanzó 32,4%, con una variación mensual de 2,4% en abril.

En Uruguay, en tanto, el Índice de Precios del Consumo registró una variación mensual de 0,54% y una inflación acumulada de 3,16% en los últimos 12 meses.

“A pesar de tasas de inflación más elevadas en Argentina que en Uruguay, sumado a tipos de cambio estables en ambos países, no se observa una disminución en la brecha de precios en este período”, señaló el informe.